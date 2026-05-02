Nakon 34 godine rada ova aviokompanija se gasi

Američka aviokompanija Spirit Airlines saopštila je u subotu da prestaje s poslovanjem nakon 34 godine rada i odmah ukida sve letove. Kompanija je započela postupno gašenje operacija, a svi letovi su otkazani.

Putnicima je poručeno da će im biti vraćen novac, ali da neće biti pružena pomoć pri rezervaciji novih letova s drugim avioprijevoznicima. Na službenoj internet stranici kompanija je objavila saopštenje u kojem navodi da su ponosni na utjecaj svog ultraniskobudžetnog modela na industriju tokom proteklih 34 godine, te da su se nadali nastavku usluga za putnike u godinama koje dolaze.

Spirit Airlines je bila prepoznatljiva po jeftinim kartama, žutim avionima i velikom broju dnevnih letova.

Gašenje poslovanja uslijedilo je nakon što do petka nije osigurana potrebna državna pomoć za kompaniju koja se borila s finansijskim problemima zbog nedostatka novca. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Trump), izjavio je da je njegova administracija dala konačan prijedlog za preuzimanje kompanije, financiran novcem poreznih obveznika, ali do dogovora nije došlo.

Spirit Airlines je u finansijskim problemima od pandemije COVID-19, koja je uzrokovala rast operativnih troškova i dugova. Kompanija je zatražila zaštitu u novembru 2024. godine, a od početka 2020. godine izgubila je više od 2,5 milijardi dolara.

Novi zahtjev za stečajnu zaštitu podnesen je u augustu 2025. godine, kada je prijavljeno 8,1 milijarda dolara dugova i 8,6 milijardi dolara imovine.

Prema riječima advokata Marshalla Huebnera, gašenje poslovanja moglo bi dovesti do gubitka oko 17.000 radnih mjesta. Najveći udarac osjetit će putnici koji traže jeftine karte, kao i turistički putnici, posebno oni koji putuju u Las Vegas, Fort Lauderdale i Orlando na Floridi.

U februaru 2025. godine, Spirit Airlines je prevezla 1,7 miliona putnika, što je za pola miliona manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je kapacitet sjedišta također bio značajno smanjen.