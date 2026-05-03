Nikšić i Lakić u TRZ Hadžići: Stečaj nije opcija

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili su danas Tehničko-remontni zavod (TRZ) Hadžići, gdje su, zajedno s menadžmentom i predstavnicima drugih kompanija namjenske industrije, poslali jasnu poruku da ovo preduzeće ima budućnost i da odlazak u stečaj nije opcija.

Premijer Nikšić je izjavio da ga je posebno ohrabrio optimizam koji je zatekao među radnicima i upravom TRZ-a, uprkos ranijim negativnim prognozama.

– Mogu reći da sam danas svjedočio optimizmu radnika, članova uprave i da Tehničko-remontni zavod sigurno neće ići u stečaj, da se otvaraju perspektive. Upravo smo prisustvovali potpisivanju ugovora s fabrikama namjenske industrije, što pokazuje da programi koje smo postavili zajedno s Razvojnom bankom daju konkretne rezultate – rekao je premijer Nikšić.

Regionalni servisni centar

Federalni premijer je podsjetio da je putem Razvojne banke Federacije BiH u TRZ Hadžići uloženo oko pet miliona KM, namjenski utrošenih u nabavku novih mašina, uređenje pogona i pripremu za proizvodnju.

– Razgovorali smo sa radnicima i menadžmentom i obišli pogone gdje smo vidjeli gotove proizvode, ali i ozbiljne planove za nove ugovore. Uprava s razlogom izražava optimizam, a isplata i treće plate omogućila je radnicima da Praznik rada dočekaju u znatno boljem raspoloženju – dodao je premijer Nikšić.

Naglasio je i međunarodni aspekt budućeg razvoja, navodeći da su tokom posjete sajmu u Saudijskoj Arabiji vođeni razgovori s kompanijama iz Republike Turske, s ciljem da TRZ Hadžići postane regionalni servisni centar za remont i održavanje savremenih transportnih vozila.

Tri nova ugovora

Ministar Lakić je rekao da su potpisana tri značajna ugovora između TRZ Hadžići i Pretisa Vogošća, koji su važni za njihov budući rad i koji će pomoći da se kvalitetnije pozicioniraju na tržištu namjenske industrije širom svijeta.

– TRZ Hadžići neće u stečaj. Ko god je mislio da će ovu firmu gurnuti u stečaj, to se sigurno neće desiti. Današnji sastanak direktora Pretisa Fuada Šehića, direktora BNT-a Besima Belegića i premijera Nikšića govori u prilog tome da Vlada Federacije neće dozvoliti da ovakva preduzeća propadnu, a sva ona koja su otišla u stečaj zasigurno će u narednom periodu biti stabilizovana – poručio je ministar Lakić.

Federalni ministar je podsjetio da je Vlada Federacije BiH već ispunila ranije dato obećanje prema radnicima.