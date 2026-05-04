Amsterdam zabranio reklame za meso i fosilna goriva u javnom prostoru

Amsterdam je postao prva svjetska prijestolnica koja je zabranila javno oglašavanje mesa i proizvoda povezanih s fosilnim gorivima. Od 1. maja reklame za hamburgere, automobile na benzin i avio‑letove uklonjene su s bilborda, tramvajskih stajališta i metro stanica. Gradske vlasti navode da je cilj mjere usklađivanje javnog prostora s lokalnim ekološkim politikama, koje predviđaju da glavni grad Nizozemske postane ugljično neutralan do 2050. godine i da stanovnici prepolove potrošnju mesa, piše BBC. Aktivisti ističu da zabrana šalje snažnu političku poruku, jer meso stavlja u isti okvir s letovima, krstarenjima i automobilima na fosilna goriva, kao klimatsko pitanje, a ne samo privatni prehrambeni izbor. Udruženja mesne industrije i turističkih agencija kritizirala su potez, tvrdeći da je riječ o nepoželjnom utjecaju na potrošače i ograničavanju komercijalne slobode. S druge strane, zagovornici mjere smatraju da će ona pomoći lokalnim malim biznisima i dugoročno promijeniti društvene norme, slično kao što je zabrana reklama za duhan promijenila percepciju pušenja. Amsterdam se pridružio nizozemskim gradovima Haarlemu, Utrechtu i Nijmegenu, koji su već uveli slične zabrane, dok globalno sve veći broj gradova, od Stockholma do Firence, ograničava oglašavanje fosilnih goriva.