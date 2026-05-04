Gašenje proizvodnje u Željezari napravilo dodatne probleme: Kompanija Messer BH ugasila jedinicu za proizvodnju kisika u Zenici

Kompanija Messer BH objavila je da je jedinica za proizvodnju kisika u Zenici privremeno ugašena 23. aprila, kao dio planiranog zatvaranja nekoliko postrojenja unutar kompleksa Nova Željezara Zenica.

- Zatvaranje je provedeno uspješno u potpuno kontroliranim uvjetima i u strogoj usklađenosti sa svim sigurnosnim zahtjevima, tehničkim standardima i važećim propisima. Takvi postupci također su uobičajeni u kontekstu redovnog održavanja postrojenja i stoga su rutinski dio rada postrojenja za proizvodnju plina.

Messer BH trenutno ima dovoljne rezerve kisika za nastavak pouzdane opskrbe svih kupaca i partnera u raznim industrijama. Kao vodeći globalni stručnjak za industrijske, medicinske i specijalne plinove, Messer upravlja dobro uspostavljenim i otpornim međunarodnim opskrbnim lancima.

Messer BH ostaje potpuno predan sigurnosti, pouzdanosti i transparentnoj komunikaciji te će nastaviti pravovremeno informirati javnost i relevantne vlasti o svim značajnim događajima. Sve relevantne i ažurne informacije bit će dostupne javnosti i nadležnim tijelima putem službene web stranice Messer BH, kao i putem komunikacije s medijima i relevantnim institucijama - naveli su iz kompanije Messer BH.