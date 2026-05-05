Pola miliona KM za infrastrukturne projekte na području Živinica i Teočaka

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas, sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem, ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju 329.998,87 KM za realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije puta Bašigovci - Krivača - Gračanica u Mjesnoj zajednici Svojat. Događaju je prisustvovao i zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Emir Salihović, inicijator tog projekta.

- To je dobra prilika za građane, pokazuje se interes viših nivoa vlasti za lakšu komunikaciju između lokalnih zajednica i Vlade Tuzlanskog kantona - rekao je zastupnik Salihović.

Sanacija i rekonstrukcija tog lokalnog puta (koji prolazi kroz Svojat i povezuje okolna naselja) jedan je od kontinuiranih infrastrukturnih projekata Grada Živinice čija realizacija traje već nekoliko godina kroz više faza, a ključan je za poljoprivredni razvoj tog dijela grada.

Prema riječima ministra Alića, Grad Živinice aplicirao je prema resornom ministarstvu sa značajnim projektom putne infrastrukture od Bašigovaca preko Krivače pa ka Gračanici.

- Projekt je vrijedan 630.000 KM. Grad Živinice spreman je da učestvuje sa 300.000 KM, a Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku resornog ministarstva o dodjeli 330.000 KM. Danas smo evo ispunili i posljednji preduvjet za realizaciju tog novca, da bi lokalna zajednica odnosno Grad Živinice krenula u javnu nabavku i realizirala projekt dok je građevinska sezona - kazao je.

Gradonačelnik Muhić istaknuo je da je riječ o konstruktivnim i usaglašenim ciljevima i politikama Vlade i Skupštine TK, koji vode računa o ravnomjernom razvoju. Vjeruje da će implementacija i realizacija tog projekta doprinijeti kvaliteti života u tom gradu.

- Ministar Alić danas je potpisao i ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju novca, sa načelnikom Općine Teočak Tajibom Muminovićem, vrijednosti 160.000 KM za realizaciju projekta rekonstrukcije lokalne ceste Mramor u MZ Centar - saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje TK.