Pobjeda iznad svega: Tramp najavljuje ekonomski slom Irana kao sredstvo za ostvarenje cilja

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da je spreman dodatno destabilizirati iransku ekonomiju i to u trenutku dok su mala djeca tokom događaja bili u Bijeloj kući.
Odgovarajući na pitanja novinara o ratu i gospodarskim prilikama u Iranu, Tramp je rekao kako se nada da će ekonomija te zemlje propasti, pritom američke sankcije nazvavši "ogromnima" i "sjajnima".
- Njihova valuta je bezvrijedna. Inflacija im je vjerojatno 150 posto… ne plaćaju svoje vojnike. Ne mogu ih plaćati. Novac je bezvrijedan", tvrdi Tramp.
Iako njegove tvrdnje nisu u potpunosti tačne, odražavaju šire ekonomske poteškoće u Iranu, gdje je situacija već duže vrijeme teška, uz zabrinutost zbog vrijednosti iranske valute, rijala.
Prema podacima Nacionalnog vijeća otpora Irana, inflacija je krajem marta iznosila nešto manje od 54 posto.
Početkom godine u Iranu su izbili protesti zbog ekonomskih uslova, koje su vlasti nasilno ugušile, pri čemu su, prema navodima, poginule hilljade ljudi.
Američki predsjednik je također rekao kako je očekivao da će cijena barela nafte dosegnuti i do 300 dolara, no dosad je najviša zabilježena cijena bila oko 126 dolara po barelu.