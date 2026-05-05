Lica i naličja elite: Najveći darodavci naspram onih koji čuvaju svaki novčić

Rezultati analize tzv. „stvarne neto vrijednosti“ donose drugačiji pogled na to ko su istinski filantropi, a ko među najbogatijima daje najmanje.

Na vrhu te liste izdvaja se Ilon Mask (Elon Musk) - čovjek s ogromnim bogatstvom, ali relativno skromnim humanitarnim doprinosom.

Ogroman kapital, minimalno davanje

Iako važi za najbogatiju osobu na svijetu, s procijenjenim stotinama milijardi dolara, Mask se ubraja među najmanje darežljive milijardere.

Donirao je oko 8,5 milijardi dolara u dionicama Tesle, što je tek mali dio njegovog ukupnog bogatstva.

Međutim, većina tog novca nije aktivno iskorištena – procjene govore da je stvarno distribuirano tek oko 500 miliona dolara.

Uz to, dio donacija poklopio se s periodom velikih poreznih obaveza, zbog čega neki analitičari smatraju da je riječ o poreznoj strategiji, a ne isključivo filantropiji.

Kako bi izgledala lista bez donacija?

Zanimljivo pitanje je kako bi se rangirali milijarderi da nikada nisu donirali novac, već ga ulagali:

Bil Gejts (Bill Gates) bi, umjesto trenutne pozicije, bio među najbogatijima na svijetu s višestruko većim bogatstvom.

Voren Bafet (Warren Buffett) bi se također značajno popeo na listi, jer je kroz godine donirao desetine milijardi dolara.

Mekenzi Skot (MacKenzie Scott) i Džef Besos (Jeff Bezos) - kontrast pristupa

Mekenzi Skot se ističe kao jedan od najbržih i najvelikodušnijih donatora u historiji, s desetinama milijardi dolara podijeljenih hiljadama organizacija. Da je zadržala taj novac, bila bi mnogo više rangirana među najbogatijima.

S druge strane, Besos je donirao znatno manje, pa bi u hipotetičkom scenariju bez donacija imao drugačiju poziciju na listi.

Iako Mask i dalje ostaje najbogatiji zahvaljujući ogromnoj početnoj prednosti, ovakva analiza jasno pokazuje razliku između onih koji akumuliraju bogatstvo i onih koji ga aktivno koriste za društveno dobro.