Lica i naličja elite: Najveći darodavci naspram onih koji čuvaju svaki novčić

Rezultati analize tzv. „stvarne neto vrijednosti“ donose drugačiji pogled na to ko su istinski filantropi, a ko među najbogatijima daje najmanje.
Na vrhu te liste izdvaja se Ilon Mask (Elon Musk) - čovjek s ogromnim bogatstvom, ali relativno skromnim humanitarnim doprinosom.
Ogroman kapital, minimalno davanje
Iako važi za najbogatiju osobu na svijetu, s procijenjenim stotinama milijardi dolara, Mask se ubraja među najmanje darežljive milijardere.
Donirao je oko 8,5 milijardi dolara u dionicama Tesle, što je tek mali dio njegovog ukupnog bogatstva.
Međutim, većina tog novca nije aktivno iskorištena – procjene govore da je stvarno distribuirano tek oko 500 miliona dolara.
Uz to, dio donacija poklopio se s periodom velikih poreznih obaveza, zbog čega neki analitičari smatraju da je riječ o poreznoj strategiji, a ne isključivo filantropiji.
Kako bi izgledala lista bez donacija?
Zanimljivo pitanje je kako bi se rangirali milijarderi da nikada nisu donirali novac, već ga ulagali:
Bil Gejts (Bill Gates) bi, umjesto trenutne pozicije, bio među najbogatijima na svijetu s višestruko većim bogatstvom.
Voren Bafet (Warren Buffett) bi se također značajno popeo na listi, jer je kroz godine donirao desetine milijardi dolara.
Mekenzi Skot (MacKenzie Scott) i Džef Besos (Jeff Bezos) - kontrast pristupa
Mekenzi Skot se ističe kao jedan od najbržih i najvelikodušnijih donatora u historiji, s desetinama milijardi dolara podijeljenih hiljadama organizacija. Da je zadržala taj novac, bila bi mnogo više rangirana među najbogatijima.
S druge strane, Besos je donirao znatno manje, pa bi u hipotetičkom scenariju bez donacija imao drugačiju poziciju na listi.
Iako Mask i dalje ostaje najbogatiji zahvaljujući ogromnoj početnoj prednosti, ovakva analiza jasno pokazuje razliku između onih koji akumuliraju bogatstvo i onih koji ga aktivno koriste za društveno dobro.