GLOBALNA EKONOMIJA

Tramp tvrdi da SAD ne treba Hormuški moreuz

Ipak, ekonomski analitičari upozoravaju da bi eventualno zatvaranje ovog ključnog pomorskog pravca imalo ozbiljne posljedice

I. Š.

prije 4 dana

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne zavise od Hormuškog moreuza, naglašavajući da kroz njega gotovo ne uvoze naftu.

Ipak, ekonomski analitičari upozoravaju da bi eventualno zatvaranje ovog ključnog pomorskog pravca imalo ozbiljne posljedice po globalna tržišta i američku ekonomiju. 

Prema procjenama britanskog Royal United Services Institute, dugotrajni prekid snabdijevanja energentima izazvao bi rast cijena, povećanje troškova za potrošače i jačanje inflacije.

Takav razvoj događaja mogao bi dodatno zakomplikovati monetarnu politiku i uticati na ekonomske prilike u SAD.

U analizi se navodi i da bi Iran mogao biti direktno pogođen, iako bi potencijalno mogao pojačati pritisak kroz destabilizaciju pomorskog saobraćaja u Perzijskom zaljevu.

# PERZIJSKI ZALJEV
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
