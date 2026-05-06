Novi studiji na UNSA: Sigurnost informacija i klinički nutricionizam, školarine do 14.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu za utvrđivanje cijena dva nova studijska programa, čime je omogućena njihova uspostava.

Riječ je o master studiju "Sigurnost informacija" na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i specijalističkom studiju "Klinički nutricionizam" na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, potvrđene su i školarine. Za master studij "Sigurnost informacija" cijena iznosi 14.000 KM po studentu, dok za specijalistički studij "Klinički nutricionizam" iznosi 10.000 KM.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od studijske 2026/2027. godine.

Master program iz oblasti sigurnosti informacija (120 ECTS) prvi je ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, a njegov cilj je obrazovanje stručnjaka za zaštitu digitalnih sistema u privatnom i javnom sektoru, u skladu s evropskim standardima.

Specijalistički studij kliničkog nutricionizma pokrenut je kao odgovor na rastući broj hroničnih bolesti povezanih s ishranom. Program će se realizovati u saradnji s Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Oba programa imaju za cilj jačanje konkurentnosti univerziteta i odgovaraju na potrebe tržišta rada, kroz obrazovanje stručnjaka u IT sektoru i zdravstvenom sistemu.