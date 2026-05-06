Korupcija i privredni kriminal u RS-u: Šteta 38 miliona KM, pojedinci pod istragom za milionske zloupotrebe

Ukupna materijalna šteta nastala krivičnim djelima iz oblasti privrednog kriminaliteta u 2025. godini u Republici Srpskoj iznosi oko 38 miliona KM, od čega se više od 28 miliona odnosi na koruptivna djela, navodi se u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema istom dokumentu, počinioci su ostvarili protivpravnu imovinsku korist od oko 40 miliona KM, uključujući oko 29 miliona KM iz koruptivnih aktivnosti. Tokom godine evidentirano je 528 krivičnih djela iz ove oblasti, od čega 260 sa obilježjima korupcije, dok je podneseno 300 izvještaja protiv 422 osumnjičene osobe.

Najveća pojedinačna protivpravna korist, prema navodima izvještaja, veže se za odgovorno lice firme "Fit" iz Kozarske Dubice, koje se sumnjiči da je oštetilo preduzeće za 15,6 miliona KM, pri čemu je isti iznos pribavljen za ličnu korist i za firmu "Evromin" iz Banje Luke.

Među značajnijim predmetima su i slučajevi "Nova Borja" i "Interlignum" iz Teslića, gdje su direktori osumnjičeni za pribavljanje više od četiri miliona KM, kao i predmet "Petrić" iz okoline Bijeljine, u kojem je pričinjena šteta od gotovo četiri miliona KM na štetu sarajevske kompanije "Oil Petrol".

Također, u predmetu koji se odnosi na Sparkasse Banku – poslovnica u Bijeljini, dvije osobe sumnjiče se za niz krivičnih djela kojima je pričinjena šteta od oko 2,5 miliona KM.

U poređenju s 2024. godinom, iznos protivpravne imovinske koristi u 2025. godini je znatno manji. Naime, godinu ranije iznosio je čak 312 miliona KM, što se povezuje s velikim predmetima poput "Vijadukt" i "Trusina", koji još uvijek nemaju sudski epilog.

Izvještaj također ukazuje na utvrđen nesrazmjer između imovine i zakonitih prihoda u iznosu od 8,5 miliona KM, dok je privremeno blokirana imovina vrijedna 14,9 miliona KM, uključujući nepokretnosti i pokretnu imovinu.