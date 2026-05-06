Ministarstvo privrede USK pokreće novi ciklus podrške malim privrednicima

Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je Program poticaja razvoja male privrede koji obuhvata pet mjera podrške usmjerenih na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta, čime su za ovu godinu nastavljene aktivnosti institucionalne podrške realnom sektoru u kantonu.

Program je usvojen na prijedlog Ministarstva privrede USK, a obuhvata podršku pravnim licima iz sektora male privrede, obrtima, novoosnovanim poslovnim subjektima, start up projektima, kao i privrednim subjektima koji organizuju praktičnu nastavu za učenike.

Iz Vlade USK i resornog ministarstva ističu da je cilj programa stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, podsticanje samozapošljavanja i pružanje podrške mladim poduzetnicima koji žele pokrenuti vlastiti posao.

Poseban akcenat stavljen je na jačanje domaće privrede i razvoj novih poslovnih ideja koje bi trebale doprinijeti ekonomskom rastu kantona.

Kako je naglašeno, jedna od značajnijih mjera odnosi se na podršku subjektima male privrede koji omogućavaju učenicima obavljanje praktične nastave u realnom sektoru. Na taj način nastoji se unaprijediti povezanost obrazovnog sistema i tržišta rada, te mladima omogućiti sticanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za buduće zapošljavanje.

"Posebno je značajna mjera podrške za obavljanje praktične nastave, kojom se pruža podrška privrednim subjektima koji omogućavaju učenicima sticanje praktičnih znanja i vještina kroz rad u realnom sektoru, čime se dodatno jača veza između obrazovanja i privrede te stvaraju kvalitetniji uslovi za buduće zapošljavanje mladih. Nastavljamo stvarati bolje uslove za razvoj realnog sektora, nova zapošljavanja i snažniju ekonomsku budućnost Unsko-sanskog kantona", pojasnili su iz Ministarstva privrede USK.