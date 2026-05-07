Otkriveno nalazište s devet miliona barela nafte

Irački ministar nafte, Hajan Abdul Gani (Hayyan Abdul Ghani), potvrdio je otkriće novog naftnog nalazišta u istraživačkom bloku Kurnajn (Qurnain), smještenom na jugozapadu zemlje uz granicu sa Saudijskom Arabijom. Procjenjuje se da novootkrivene rezerve iznose oko devet milijardi barela.

Do ovog otkrića došla je kineska kompanija ZhenHua Oil u okviru ranije dogovorenih istraživačkih aktivnosti. Tokom sastanka s predstavnicima kompanije, ministar je istakao sljedeće prioritete: Ubrzanje projekta što znači da je fokus je na što bržem razvoju bloka Kurnajn (površine 8.773 km kvadratnih) i polja Jugoistočni Bagdad.