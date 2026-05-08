Za tri mjeseca u BiH boravilo više od 305 hiljada turista: Ostvareno 697 hiljada noćenja

U periodu januar – mart ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 305.680 posjeta, što je za 2,8 posto više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 6,5 posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, dok su strani turisti ostvarili 0,8 posto posjeta manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar – mart 2026. godini turisti su u BiH ostvarili 697.418 noćenja, što je za 5,7 posto više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 6,9 posto posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 5,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32,4 posto dok je učešće stranih turista iznosilo 67,6 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (31,8 posto), Srbije (18 posto), Slovenije (7,3 posto), Turske (6,9 posto), Crne Gore (4,3 posto) i Njemačke (3,1 posto), što ukupno čini 71,4 posto ostvarenih noćenja stranih turista. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28,6 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,3 posto.