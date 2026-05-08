Novih 2,2 miliona KM za sport ZDK te pet miliona za specijalizacije doktora sekundaraca KBZ-a

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je 5,5 miliona KM za oblast zdravstva te nakon provedenog javnog poziva i dodatnih 2.210.400 KM za podršku sportu, istakao je premijer Nezir Pivić.

Pola miliona KM, dodao je, izdvojili su za održavanje aparata koji su već u upotrebi za liječenje građana u Kantonalnoj bolnici Zenica (KBZ), dok je pet miliona KM izdvojeno za sufinansiranje edukacije doktora medicine i stomatologije, odnosno specijalizacije doktora sekundaraca za 2026. godinu.

- To potvrđuje da smo opredijeljeni da imamo svoj vlastiti, kvalitetni kadar, koji će ostati, ovdje, u ZDK-u i koji će biti na usluzi našim građanima - naglasio je Pivić.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta izdvojio je, nakon provedenog javnog poziva dodatnih 2.210.400 KM sportskim kolektivima u tom kantonu, dok je klubovima od posebnog interesa ZDK-a, a u skladu sa zakonom o tim klubovima, na prethodnim sjednicama, drugu godinu uzastopno, odobreno 3.000.000 KM, dodao je.

Ova su sredstva, kako je rekao resorni ministar Mirza Mušija, spasila i gašenja nekih sportskih kolektiva koji su bili u velikim finansijskim problemima te da će izdvajanja za sport ove godine biti oko šest miliona KM.

- Danas smo izdvojili 2.210.400 KM za korizaciju za takmičenje klubova, za redovne aktivnosti; kotizacije za takmičenje klubova sa invaliditetom, aktivnost klubova sa invaliditetom; za takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola, podršku za aktivnosti drugih udruženja u ZDK-u, za sportske i strukovne sportske saveze te za podršku perspektivnim i uspješnim sportistima - kazao je Mušija, koji je najavio novi javni poziv, za koji će biti određeni kriteriji te na kojem bi podršku mogli ostavriti i klubovi koji nisu ispunjavali uvjete za sredstva iz ovog javnog poziva.

U sklopu Ministarstva privrede, danas su, dodao je premijer Pivić, novom odlukom odobrena dodatna sredstva i za Regionalnu razvojnu agenciju Centralna Bosna i Hercegovina.

- Znate da smo tu pokrenuli vrlo značajne procese - IT hubove, koji su vrlo interesantni za mlade poduzetnike, one koji dolaze iz inostranstva i da tu bilježimo određene iskorake, što nas raduje da smo u skladu s vremenom i digitalnim izazovima koji su pred nama - kazao je Pivić.