Nakon više decenija rada: Gasi se još jedna farma u BiH

Još jedna farma u BiH, uskoro bi mogla staviti ključ u bravu. Nermin Čoloman iz mjesta Živkovići kod Zenice odlučio je staviti u prodaju farmu sa 40 muznih krava, čime će se zatvoriti višedecenijsko porodično poglavlje u proizvodnji mlijeka, započeto još prije rata.

Nakon smrti oca, koji je pokrenuo farmu i godinama gradio proizvodnju, Nermin i njegov brat nastavili su porodični posao, ulažući trud, znanje i ljubav kako bi očuvali ono što je stvarano godinama. Ipak, nagomilani problemi s otkupom mlijeka, kašnjenjem isplata i, kako tvrdi, nepravilnostima pri kontroli kvaliteta, doveli su ih do jedne od najtežih odluka u životu.

"Mi smo u otkupu mlijeka od prije rata, babo rahmetli je krenuo s tim i predavao mlijeko u lokalnu mljekaru. Sve je bilo uredu, a onda je plata počela kasniti mjesec, pa mjesec i po, pa dva, i dva i po. I sve što koja dođe, prebaci se nekih 7 do 10 dana u odnosu na prošlu, vidjeli smo da to ne vodi ničemu, jer su troškovi hrane, radnika, poreza, ogromni", priča Nermin za "Agroklub".

Novi otkupljivač, novi i problem

Mjesečna proizvodnja na farmi je oko 18 -20 tona mlijeka. Domaćin ističe da problem nije bilo samo čekanje, već neizvjesnost koja je rasla. Kašnjenja su počela ići u nedogled, a oni nisu željeli preživjeti iskustva drugih kojima su nakon višemjesečnih kašnjenja firme propale.

U pokušaju da pronađu stabilnijeg otkupljivača, uključila se druga mljekara, no ni tu problemi nisu prestali.

"Pojavio se drugi problem. Oni su s platom uredni, međutim, vraćaju nam mlijeko, koje smo mi potom ispitivali u drugim laboratorijima i bilo je potpuno uredno", tvrdi ovaj proizvođač, dodajući da je farma pod stalnim veterinarskim nadzorom, a higijenski standardi su na visokom nivou uz instaliran mljekovod.

Na farmi su zastupljene pasmine simental, holstein i montafon

Poseban problem, tvrdi, nastao je zbog načina provođenja alkoholnog testa.

"Ova mljekara koristi 2:1 omjer. Mi imamo iskustva s tim i znamo da se koristi omjer 1:1 i koristi se alkohol 72 %, maksimalno 75 % na terenu, to je po propisima", ispričao je.

Kako navodi, dodatne provjere dale su drugačije rezultate. Sami su testirali mlijeko na 75 % alkohol, i to na dva omjera alkohola i mlijeko se nije grušalo, "što jasno ukazuje da je njihov alkohol jači. Ko zna koliko procenata. Međutim, oni vrate tonu mlijeka kao da je pola litra. I to je jednostavno bila kap koja je prelila čašu."

Porodica je tako donijela odluku o prodaji 40 muznih grla, dok za dodatnih 15 junica još razmatraju konačnu odluku. Na farmi su zastupljene pasmine simental, holstein i montafon, pažljivo selektirane i prilagođavane lokalnim uslovima.

"Dostigli smo prosjek preko 20 litara po kravi, za naše uslove i naš standard, to je vrhunski", ističe Čoloman.

Kupaca, kaže, ima, ali uglavnom traže pojedinačna grla, što porodici ne odgovara.

"Ljudi zovu, ali bi da probiru - hoće jednu, dvije, ali to bi nama opet bio problem, jer ako ću raditi sa 5, 10 onda ću raditi i sa 40", rekao je on.

Teška odluka

Iako je riječ o teškoj odluci, Čoloman naglašava da proizvodnja mlijeka za njih nikada nije bila samo posao. Uložene su godine truda i to više nije samo posao nego i hobi i ljubav.

"Kako da nije, teško je. Svaki poljoprivrednik, pa tako i mi, ne gledamo farmu kao klasičnu firmu, ulaz-izlaz, zna biti godina kada smo na nuli, ali mi se ne bunimo, bude neka druga nafaka. Nekad ćeš jesti meso, nekad hljeb, preživi se. Ali kada krenu ovi problemi gdje te u glavu udara, ne plaća ti, vraća ispravno mlijeko, to ne može dalje", kaže Nermin.

Farma se nalazi u Živkovićima kod Zenice, svega 14 kilometara od Kantonalne bolnice uz Babinu rijeku.

"Mi imamo okvirnu cijenu, ali kažemo da je po dogovoru, može se korigirati. Ko je ozbiljan on nazove telefonom ili još bolje dođe na farmu", kaže ovaj farmer.

Iako zatvaranje farme ostavlja emotivnu prazninu, Nermin ne gubi vjeru. Budućnosti se boji.

"Svaki poljoprivrednik, koji je dugoročno u ovom poslu, je jakog karaktera i ličnosti, i ima itekakav duh nebitno kojoj religiji pripadao. Tako da, mi vjerujemo, Bog će dati nafaku u nečemu drugom, ako se u ovom ne ostane", zaključuje na kraju razgovora.