Za hranu i poljoprivredne proizvode 5,32 milijarde KM: Milijarde za uvoznu hranu i vodu, dvaput više nego za benzin i naftu

BiH je u prošloj godini zabilježila ukupan vanjskotrgovinski deficit u iznosu od čak 12,98 milijardi KM.

Podaci Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH pokazuju da smo najviše izvozili električnu energiju, u vrijednosti od 868,8 miliona KM, ali da smo istovremeno struju iz uvoza platili 629 miliona KM.

Posebno zabrinjava rast uvoza hrane i poljoprivrednih proizvoda, koje smo platili 5,32 milijarde KM.

Nema strategije

Među robama koje kupujemo, a nekada smo ih sami proizvodili, jesu goveđe meso (346,4 miliona KM), hljeb, kolači i peciva (300 miliona), pšenica nas je koštala blizu 130, suncokretovo ulje više od 198 miliona maraka, dok smo vodu i sokove iz uvoza platiti 310 miliona KM. Apsurdno, ali istinito, za hranu iz uvoza izdvojili smo dva i po puta više novca nego za naftne derivate, na čiji smo uvoz osuđeni.

Ekonomski stručnjak, univerzitetski profesor Željko Rička, podsjeća da BiH nema strategiju razvoja poljoprivrede, te da je poljoprivreda svedena na socijalnu oblast, gdje se ljudi trebaju sami zaposliti, kako od države ne bi tražili ništa.