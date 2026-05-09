Sarajevski biznismen izgradio luksuzni hotel u prestižnom hrvatskom ljetovalištu

Iza projekta stoji sarajevska grupacija Europe Group, odnosno poduzetnik Rasim Bajrović, čije ime je godinama povezano sa hotelijerstvom i turizmom u Bosni i Hercegovini.

Ekipa BiznisInfo.ba posjetila je ovaj moderni hotel na jadranskoj obali, gdje je zabilježila ekskluzivne snimke dronom i fotografije kompleksa, ali i cijelih Vodica – jedne od najpoznatijih turističkih destinacija u Dalmaciji.

Luksuzni hotel SeeSea u hrvatskim Vodicama jedna je od zanimljivijih regionalnih investicija iza koje stoji kapital iz Bosne i Hercegovine.

Ekipa BiznisInfo.ba posjetila je ovaj moderni hotel na jadranskoj obali, gdje smo zabilježili ekskluzivne snimke dronom i fotografije kompleksa, ali i cijelih Vodica – jedne od najpoznatijih turističkih destinacija u Dalmaciji.

Grupacija poznata po hotelima Europa i Holiday

Europe Group je široj javnosti najpoznatija kao vlasnik dva prestižna sarajevska hotela – Hotel Europe i Hotel Holiday, koji već decenijama predstavljaju simbole glavnog grada BiH.

Ulaskom na hrvatsko tržište grupacija je napravila značajan regionalni iskorak, a SeeSea Hotel u Vodicama predstavlja jedan od njihovih najambicioznijih projekata izvan BiH.

Hotel je otvoren 2024. godine i raspolaže modernim smještajnim kapacitetima, bazenom, restoranom, beach barom i dodatnim sadržajima.

Hotelom upravlja porodica Preljević

Hotelom trenutno upravlja kompanija AMP Menagement d.o.o. iza koje stoji porodica Preljević.

Riječ je o partnerima koji sa Bajrovićem sarađuju i na drugim hotelskim projektima, a ujedno su povezani i sa poznatim hotelskim brendom Grimms Hoteli iz Berlina.

Panorama Vodica i hotelskih kompleksa uz moreModerni SeeSea Hotel smješten je uz samu obalu u prestižnom dijelu Vodica, na poluotoku Punta (Foto: BiznisInfo.ba)

Takav model saradnje pokazuje da investitori nastoje spojiti regionalni kapital sa međunarodnim iskustvom u hotelskom menadžmentu i turizmu.

Već stekao povjerenje gostiju

Hotel je već na početku predsezone, tokom prvomajskih praznika, bio veoma dobro popunjen, što pokazuje da je već uspio privući značajan broj gostiju.

To je posebno važno imajući u vidu veliku konkurenciju na hrvatskoj obali, gdje se posljednjih godina otvara veliki broj luksuznih i boutique hotela.

Hrvatska obala i panorama grada VodicameVodice jedno od najprestižnijih ljetovališta u Hrvatskoj (Foto: BiznisInfo.ba)

Sve ukazuje na to da SeeSea Hotel očekuje veoma uspješna ljetna sezona, posebno zbog odlične lokacije i sve većeg interesa turista za Vodice i srednju Dalmaciju.

Kapital iz BiH sve prisutniji na Jadranu

Investicija u Vodicama još je jedan pokazatelj da kompanije i poduzetnici iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve češće ulažu u turističke projekte na hrvatskoj obali.

Ljetovalište Vodice i moderni hoteli snimljeni dronomLuksuzni SeeSea Hotel u Vodicama snimljen dronom (Foto: BiznisInfo.ba)

Blizina tržišta, rast turizma i snažna potražnja za kvalitetnim smještajem učinili su Jadran veoma atraktivnim za regionalne investitore, a projekat u Vodicama svakako spada među zapaženije primjere.