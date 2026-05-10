Penzioneri i radnici pred velikim promjenama: Penzije prelaze 700 KM, najavljeni i novi dječiji dodaci u FBiH

Građane Federacije Bosne i Hercegovine do kraja 2026. godine očekuje nekoliko važnih promjena koje bi mogle donijeti veća primanja penzionerima, moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice s djecom.

Najviše pažnje izazvale su najave novog rasta mirovina, koje bi već od jula mogle biti povećane za dodatnih 5,6 do šest posto. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla preći granicu od 700 KM.

Podsjetimo, januarskim usklađivanjem penzije su već povećane za 11,2 posto, pa trenutno najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 666,76 KM. Nakon novog povećanja, minimalna penzija mogla bi iznositi između 704 i 706 KM.

Pored penzionera, određene promjene mogle bi osjetiti i radnici u Federaciji BiH. Vlada Federacije ranije je smanjila zbirnu stopu doprinosa sa 41,5 na 36 posto, ali mnogi poslodavci to smanjenje nisu iskoristili za povećanje plata zaposlenima.

Krajem godine moglo bi uslijediti novo smanjenje doprinosa, pod uvjetom da reforma fiskalizacije pokaže očekivane rezultate. Time bi poslodavci dobili dodatni prostor za povećanje plaća radnicima, posebno u uvjetima rasta troškova života i inflacije.

Jedna od važnijih socijalnih reformi koja se također najavljuje jeste uvođenje kvaziuniverzalnog dječijeg dodatka. Prema dostupnim informacijama, cilj je da sva djeca u Federaciji BiH do sedme godine imaju pravo na dječiji dodatak, dok bi za stariju djecu važili određeni prihodovni kriteriji.