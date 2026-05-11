Građani za tri mjeseca kupili nove stanove vrijedne 146 miliona KM

U Republici Srpskoj tokom prva tri mjeseca 2026. godine prodato je ukupno 957 novih stanova, što predstavlja rast od čak 80,9 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, riječ je o rekordnoj prodaji kada se uporede prva tromjesečja u posljednjih deset godina. Građani su za kupovinu novih stanova izdvojili oko 146 miliona KM.

Iz Zavoda navode da je jedan od razloga velikog rasta i pomjeranje završetka pojedinih stambenih projekata s kraja 2025. na početak ove godine.

Prosječna cijena novih stanova u prvom tromjesečju iznosila je 2.882 KM po kvadratnom metru, što je za 6,4 posto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Najskuplji kvadrati zabilježeni su u Banjoj Luci i Trebinju, gdje cijena prelazi 3.000 KM po kvadratu. U Banjoj Luci prodato je najviše stanova - 189, po prosječnoj cijeni od 3.881 KM po kvadratu, dok je u Trebinju prodato 94 stana po prosječnoj cijeni od 4.577 KM.

Među gradovima s najvećim brojem prodanih stanova nalaze se i Prnjavor, Prijedor, Doboj, Foča, Modriča, Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo.