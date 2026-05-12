Bivši šef Svjetske banke upozorio: Kina gomila hranu i gnojivo dok svijetu prijeti nestašica

Bivši predsjednik Svjetske banke Dejvid Malpas (David Malpass) izjavio je za BBC da bi Kina trebala prestati gomilati zalihe hrane i gnojiva kako bi se ublažila globalna kriza snabdijevanja izazvana ratom s Iranom i poremećajima u Hormuškom moreuzu.

Malpas je naglasio da Kina raspolaže najvećim svjetskim zalihama hrane i gnojiva, dok se brojne države trenutno bore da osiguraju dovoljno gnojiva pred proljetnu sjetvu. Situaciju dodatno otežava zatvaranje Hormuškog moreuza, koje je ozbiljno poremetilo transport i isporuke.

Podsjetio je i da je Kina od marta obustavila izvoz pojedinih vrsta gnojiva, uz obrazloženje da želi zaštititi domaće zalihe, što je nastavak restrikcija koje postepeno uvodi još od 2021. godine. Kina je prošle godine činila četvrtinu svjetske proizvodnje gnojiva, a izvoz ove industrije premašio je 13 milijardi dolara.

Malpas, koji je vodio Svjetsku banku od 2019. do 2023. godine, također je rekao da tvrdnja Pekinga da je zemlja u razvoju više nije kredibilna.

- Oni se predstavljaju kao zemlja u razvoju, a ujedno su druga najveća ekonomija na svijetu i u mnogim aspektima bogati - rekao je Malpas.

O primirju u Iranu, koje je Tramp u ponedjeljak opisao kao stanje na "masovnim aparatima za održavanje života", Malpas je rekao da bi se svijet trebao ujediniti oko Sjedinjenih Američkih Država i zahtijevati rješenje.

Malpas je izrazio nadu da će Kina pomoći u pronalaženju rješenja za zastoj u Hormuškom moreuzu, rekavši da je slobodno kretanje brodova u njenom ekonomskom interesu:

- Kina ima koristi od otvorenih plovnih puteva širom svijeta. Oni upravljaju brodskim linijama, posjeduju kontejnere i ostvaruju ogroman profit od trgovine s ostatkom svijeta. Dakle, bili bi veliki gubitnici ako bi Iran na neki način imao kontrolu nad Hormuškim moreuzom - poručuje Malpas.

O ekonomskim izgledima za Amerikance uoči podataka o inflaciji u SAD za april, Malpas je rekao da cijene rastu.

- Očekujem određeni porast, da, cijene će porasti kod mnogih proizvoda - rekao je.