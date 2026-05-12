Za četiri mjeseca u FBiH prikupljeno skoro tri milijarde KM javnih prihoda

Porezni obveznici u Federaciji BiH od januara do aprila 2026. godine uplatili su ukupno 2,9 milijardi KM javnih prihoda, saopćila je Porezna uprava FBiH.

U odnosu na isti period prošle godine naplaćeno je 34,5 miliona KM manje, pa ukupna naplata trenutno iznosi 98,85 posto prošlogodišnjeg nivoa.

Najveći udio u ukupnim prihodima i dalje ima Sarajevski kanton sa više od 1,09 milijardi KM ili 37,01 posto ukupne naplate. Slijede Tuzlanski kanton sa gotovo 497 miliona KM i Zeničko-dobojski kanton sa više od 380 miliona KM.

Prihodi od direktnih poreza povećani su za više od 45 miliona KM i iznose 706,6 miliona KM. Rast je zabilježen kod poreza na dohodak, poreza na promet nepokretnosti i prava, kao i poreza na imovinu, naslijeđe i poklon.

S druge strane, doprinosi su manji za skoro 80 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine te trenutno iznose 1,96 milijardi KM.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, krajem aprila u Federaciji BiH bilo je aktivno 136.212 poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice. Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika iznosio je 544.873, od čega je više od 166 hiljada mlađe od 35 godina.

U prva četiri mjeseca ove godine obavljeno je 2.195 inspekcijskih nadzora. Tom prilikom evidentirano je 39 slučajeva rada bez odobrenja, 209 neprijavljenih radnika, 23 neinstalirana fiskalna uređaja te 533 slučaja neevidentiranja prometa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je 705 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu većem od 2,3 miliona KM.

Na području Federacije BiH zaključno sa 30. aprilom bilo je instalirano 110.991 fiskalnih uređaja. Samo tokom aprila preko njih je evidentiran promet veći od 6,6 milijardi KM, a najveći broj fiskalnih uređaja registrovan je u Općini Centar Sarajevo, dok je najveći promet evidentiran u Općini Ilidža.