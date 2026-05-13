Mercedes-benz rasprodaje imovinu: Više od 1.000 ljudi pred otkazom

Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz prodao je sve svoje izložbene salone u Berlinu kanadskom preduzetniku Kuldipu Bilanu, šefu Alfa Auto grupe, prenosi Bild pozivajući se na izvore iz poslovnih krugova.

Sedam filijala

U pitanju je sedam filijala u njemačkom glavnom gradu, koje zapošljavaju oko 1.500 ljudi.

Među pogođenima su filijale u Špandau i Marijenfeldeu.

Zaposleni u prodavnicama u Berlinu su obaviješteni o sporazumu putem e-maila, a ponuđen im je izbor između novčane nadoknade ili garancije za posao na samo godinu dana.

Nakon toga, njihovi trenutni ugovori bi bili raskinuti i potpisani novi, piše Bild.

Nude se i otpremnine

Također, u većini slučajeva zaposlenima se nude otpremnine do 30.000 eura.

Izvori navode da će sutra biti održani sastanak osoblja, što bi moglo da bude ključno.

Mercedes-Benz takođe planira da proda centre u drugim gradovima - Hamburgu, Minhenu i regionu Rajna-Rur, što bi moglo da ugrozi ukupno 8.000 radnih mjesta.

Prema riječima dobro obaviještenih izvora, ostaje da se vidi u kojoj mjeri će se novi vlasnik pridržavati sporazuma o platama.

Bild podsjeća da su zaposleni u berlinskim salonima Mercedes-Benza dvije godine pokušavali da zaustave prodaju, ali su svi njihovi napori bili bezuspješni.