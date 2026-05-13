Propao plan za Trampov toranj u Australiji: Investitor tvrdi da je brend postao "toksičan"

Planovi za izgradnju Tramp Tornja (Trump Towera) na australijskoj Zlatnoj obali propali su svega nekoliko mjeseci nakon što su predstavljeni javnosti, a obje strane sada međusobno razmjenjuju optužbe o razlozima prekida saradnje.

Investitor David Jang (David Young) iz Altus Property Groupa ranije je s velikim entuzijazmom promovisao projekat vrijedan 1,5 milijardi dolara, ističući da je Trampov brend simbol luksuza i kvaliteta te da će pomoći u izgradnji najvišeg tornja i jednog od najprestižnijih resorta u Australiji.

Erik Tramp (Eric Trump) je tada objavio fotografiju predloženog svjetlucavog monolita vrijednog 1,5 milijardi dolara, na kojem je ukrašeno njegovo porodično ime, a koji se poput fatamorgane uzdiže iznad tornjeva "svjetlucave trake".

- Veoma sam ponosan što mogu najaviti ono što će uskoro biti najviša zgrada u Australiji - poručio je tada Erik Tramp.

Međutim, hvalisanje i tapšanje po leđima pretvorilo se u upiranje prstom.

Jang, koji je bankrotirao u dva prethodna navrata, prijavio se na LinkedIn i u utorak navečer velikim slovima ispravio naslov koji je glasio "Tramp odustaje od plana za toranj na Gold Coastu".

U objavi, Jang je rekao da je američki rat u Iranu učinio Trumpov brend toksičnim za Australce, što je opisao kao krajnje nepravedno prema brendu koji nije imao nikakve veze s predsjednikom.

- Ne postoji gorčina između porodice Tramp i mene, zašto bi je bilo nakon što ih poznajem 19 godina, kada niko ovdje tada nije ni znao ko je Donald Tramp. To je čisti posao - naveo je on.

O svemu se oglasila i Trampova organizacija iz koje je saopćeno da, iako je Trampova organizacija bila veoma uzbuđena zbog prilike da na Zlatnu obalu donese razvoj svjetske klase, njen licencni partner Altus nije bio u mogućnosti da ispuni svoj dio dogovora.

- Nakon višemjesečnih pregovora i praznih obećanja o navodnom projektu vrijednom 1,5 milijardi dolara, Altus Property Group nije bila u mogućnosti da ispuni najosnovniju finansijsku obavezu koja dospijeva nakon potpisivanja ugovora. Jangov pokušaj da okrivi određene svjetske događaje za naš raskid sporazuma samo je taktika da odvrati pažnju od vlastitih propusta i neuspjeha - istakli su.

Jang je negirao da je raskid bio uzrokovan njegovim "neispunjavanjem obaveza".

Obje strane su tvrdile da napreduju s planovima za izgradnju tornjeva u Australiji.