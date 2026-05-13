Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

21. MAJA

Sarajevska berza zakazala vanrednu aukciju dionica HM Cementa BiH

Iz berze napominju da će unos naloga biti moguć isključivo na dan održavanja aukcije

SASE. FENA

FENA

prije 57 minuta

Sarajevska berza (SASE) zakazala je vanrednu aukciju na zahtjev člana berze VGT Broker d.o.o. Visoko, a koja će biti održana 21. maja.

Predmet prodaje na aukciji je 10.000 dionica emitenta HM Cement BiH d.d. Kakanj, a aukcija će biti realizovana uz primjenu metode jedinstvene cijene (M1).

Kao klijent u ovoj transakciji naveden je ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo, koji spada u kategoriju investicionih fondova.

Cijena je 118 KM po dionici, a simbol vanredne aukcije TCMKRA.

Iz berze napominju da će unos naloga biti moguć isključivo na dan održavanja aukcije, odnosno 21. maja ove godine.

# SASE
# NALOG
# JEDINSTVENA CIJENA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.