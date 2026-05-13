Sarajevska berza zakazala vanrednu aukciju dionica HM Cementa BiH

Sarajevska berza (SASE) zakazala je vanrednu aukciju na zahtjev člana berze VGT Broker d.o.o. Visoko, a koja će biti održana 21. maja.

Predmet prodaje na aukciji je 10.000 dionica emitenta HM Cement BiH d.d. Kakanj, a aukcija će biti realizovana uz primjenu metode jedinstvene cijene (M1).

Kao klijent u ovoj transakciji naveden je ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo, koji spada u kategoriju investicionih fondova.

Cijena je 118 KM po dionici, a simbol vanredne aukcije TCMKRA.

Iz berze napominju da će unos naloga biti moguć isključivo na dan održavanja aukcije, odnosno 21. maja ove godine.