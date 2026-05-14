Porsche SE bilježi gubitak od gotovo milijardu eura

Njemačka multinacionalna kompanija Porsche SE izvijestila je o neto gubitku od 923 miliona eura u prvom tromjesečju nakon velikog otpisa svog udjela u Volkswagen grupi.

Holding kompanija sa sjedištem u Stuttgartu zabilježila je blagi pad gubitaka s 1,08 milijardi eura u prvom tromjesečju 2025.

Kompanija, u vlasništvu porodice Porsche i Piech, otpisala je svoj udio u Volkswagen grupi za 1,3 milijarde eura.

I najveći evropski proizvođač automobila, Volkswagen, i njegov drugi veliki holding, proizvođač sportskih automobila Porsche, trenutno se bore s teškim tržišnim uvjetima i previranjima u automobilskoj industriji.

Izvršni direktor Porsche SE Hans Dieter Pötsch rekao je da je kompanija ostvarila dobit na konsolidiranoj osnovi prilagođenu otpisima i da je uspjela dodatno ojačati svoju strukturu finansiranja.

- Početak fiskalne godine u skladu je s našim očekivanjima. Istodobno, poslovne modele koji su dugo dobro služili našim temeljnim ulaganjima sada je potrebno preusmjeriti. To zahtijeva dosljednu implementaciju inteligentnih rješenja za održivo jačanje konkurentnosti i profitabilnosti, rekao je.

Konsolidirana dobit, prilagođena za amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti, pala je za nešto više od petine u prvom tromjesečju na 382 miliona eura.

Neto dug iznosio je 5,15 milijardi eura, što je nešto više od 5,10 milijardi eura zabilježenih krajem 2025.

Holding kompanija Porsche SE i dalje cilja na prilagođenu konsolidiranu dobit između 1,5 i 3,5 milijardi eura za cijelu godinu i neto dug između 4,7 i 5,2 milijarde eura do kraja godine.