Cijene nafte i dalje iznad 100 dolara za barel

Cijene nafte u četvrtak su na međunarodnim tržištima bilježile tek neznatne promjene i kreću se i dalje iznad 100 dolara, uz fokus ulagača na razvoj situacije na Bliskom istoku i važan samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Pekingu.

Na londonskom tržištu barelom nafte marke Brent se trguje po cijeni od 106 dolara, za 0,3 posto višom nego na zatvaranju trgovine dan ranije. Barel marke WTI na američkom tržištu prodaje se po cijeni od 101,47 dolara, višoj za 29 centi ili za gotovo 0,3 posto.

Referentne cijene na oba tržišta zadržavaju se oko ili iznad 100 dolara za barel od početka američko-izraelskog rata s Iranom krajem februara i posljedične blokade Hormuškog morteuza, ključnog plovnog puta za transport energenata s Bliskog istoka.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) u srijedu je snizila prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u 2026. godini, pridruživši se nizu drugih organizacija, poput Međunarodne organizacije za energiju (IEA), koje su srezale očekivanja uslijed rata u Iranu. Grupa proizvođača očekuje manji utjecaj na potražnju nego IEA, koja je ranije u srijedu povisila prognozu pada potrošnje nafte u ovoj godini. OPEC očekuje da će se potrošnja kasnije oporaviti i povisio je prognozu rasta potražnje u 2027. godini.