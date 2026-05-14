Njemački sud podržao potrošače u slučaju protiv Milke

Njemački sud presudio je da nove Milka čokolade smanjene težine krše zakon o tržišnom takmičenju i ne smiju se stavljati na tržište u svom trenutnom obliku, čime je pristao na tužbu koju je podnijela agencija za zaštitu potrošača.

Regionalni sud u Bremenu rekao je da je proizvođač Mondelez International smanjio težinu mnogih Milka varijanti sa 100 grama na 90 grama, uz minimalne promjene u pakovanju.

Sudije su presudile da se čokolade od 90 grama ne smiju prodavati u istom pakovanju ako su u prethodna četiri mjeseca ponuđene verzije od 100 grama. Presuda još nije konačna i još uvijek se može uložiti žalba.

Međutim, sud je rekao da odluka nema neposredne praktične posljedice, jer je četveromjesečni prijelazni rok nakon promjene pakovanja već istekao.

Stoga ne postoji obaveza izmjene proizvoda koji su već na policama trgovina, rekao je glasnogovornik suda za dpa.

Ipak, presuda ima značaj za buduće slučajeve i vjerovatno će doprinijeti kontroli takozvane „šrinkflacije“, gdje proizvođači smanjuju veličinu proizvoda bez jasnog signaliziranja promjene potrošačima.

Tokom saslušanja prije tri sedmice, sud je već naznačio da bi potrošači mogli biti zavedeni novim pakovanjem.

- Ovo je oblik obmanjujućeg pakovaanja. Potrošač ne može prepoznati razliku“, rekao je tada predsjedavajući sudija.

Hamburška agencija za zaštitu potrošača tvrdila je da manja veličina nije bila očita, jer je nova pločica samo oko 1 milimetar tanja, a dizajn pakovanja ostaje gotovo identičan.

Milka je jedan od najpoznatijih evropskih brendova čokolade. Njegov vlasnik, američki proizvođač grickalica Mondelez, koji ima njemačko sjedište u sjevernom gradu Bremenu, odbacio je kritike, rekavši da je težina jasno navedena i na prednjoj i na stražnjoj strani ambalaže.