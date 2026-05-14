Zaduženje do rekordnih 2,3 milijarde maraka: Guše nas kreditima, a propuštaju milione

Realizacijom nove emisije obveznica na Sarajevskoj berzi, FBiH je prikupila 30 miliona KM, po ponderisanoj prosječnoj kamatnoj stopi od 5,25 posto i rokom dospijeća 2036. godine. Na isti način i na istoj berzi FBiH se i 24. marta zadužila za blizu 30 miliona maraka, koje mora vratiti s kamatom od oko 2,3 posto. Nekoliko dana ranije Vlada FBiH je donijela odluku da se putem Londonske berze izvrši emisija euroobveznica, i to u iznosu do 800 miliona eura.

Propali fondovi

Ove i druge odluke dio su rekordnog, budžetom predviđenog zaduženja od 2,3 milijarde KM iz domaćih i međunarodnih izvora. FBiH na ovaj način slijedi RS, koja se nedavno, kako bi vratila ranije dugove i sanirala budžetski deficit, na Londonskoj berzi zadužila za blizu milijardu KM po kamati od 6,25 posto.

Nevjericu ekonomskih stručnjaka, ali i građana, izaziva činjenica da se iz planiranih zaduženja ne stvara nova vrijednost, već se s desetinama miliona koji će se vraćati s kamatama popunjavaju budžetske praznine i osigurava redovno funkcioniranje institucija.

- Sama emisija obveznica nije neuobičajena, niti trenutno predstavlja ozbiljan rizik, posebno imajući u vidu da je nivo javnog duga, bez obzira na sve, i dalje relativno nizak u odnosu na većinu evropskih zemalja. Međutim, zabrinutost izaziva činjenica da se istovremeno planiraju značajna nova zaduženja, a istovremeno, iz političkih razloga, ne koristimo sredstva iz evropskih fondova i Plana rasta za Zapadni Balkan, koja su sigurno povoljniji i dugoročno održiviji izvor finansiranja – kaže ekonomski stručnjak Ermin Cero, profesor menadžmenta i finansija na Internacionalnom Burch Univerzitetu.