Sud EU presudio protiv Lidla: Određena im kazna zbog spornog pakovanja tjestenine

Sud Evropske unije donio je presudu koja ponovno otvara pitanje koliko potrošači zapravo mogu vjerovati dojmu koji proizvodi ostavljaju na policama trgovačkih centara.

U centru slučaja našla se Lidlova tjestenina, čija je ambalaža sugerirala italijansko porijeklo, iako su se stvarni podaci o sirovinama nalazili u sitnom tekstu te bili znatno manje uočljivi.

Spor se vodio zbog pakovanja tjestenine koju je Lidl prodavao pod brendom s izrazito talijanskim vizuelnim identitetom ( robne marke Italiamo i Combino). Na ambalaži su se nalazili elementi poput italijanske zastave, naziva "Italiamo", slogana "Passione Italiana" te vizuelni motivi koji su upućivali na italijansko porijeklo proizvoda.

Međutim, pšenica korištena za proizvodnju tjestenine nije bila isključivo iz Italije. Podatak da sirovine potječu iz "EU i izvan EU" bio je naveden sitnim slovima na manje vidljivom dijelu pakiranja.

Italijansko tijelo za zaštitu tržišnog takmičenja i potrošača (AGCM) ocijenilo je da takvo pakokvanje može dovesti prosječnog potrošača u zabludu te je Lidlu izreklo kaznu od milion eura.

Slučaj je potaknuo širu raspravu o pravilima deklariranja hrane u Europskoj uniji te o granici između dopuštenog marketinga i zavaravajuće prezentacije proizvoda.