Mars će u Rusiji proizvoditi gotovo 500 tona slatkiša dnevno

U novoj zgradi kompanija planira pokrenuti tri proizvodne linije

N. D.

prije 18 minuta

Američka prehrambena kompanija Mars namjerava do 2027. značajno proširiti svoj proizvodni pogon u gradu Stupino u moskovskoj regiji, uz povećanje proizvodnih kapaciteta za gotovo 500 tona slatkiša u danu, pokazali su podaci sa stranice državnog tijela za nadzor gradnje.

- Marsova tvornica slatkiša bit će proširena novim proizvodnim pogonom koji će se prostirati na više od 26.000 kvadratnih metara. U pogonu će se nalaziti linije za proizvodnju i pakiranje čokolada i slatkiša. Kompanija će izgraditi proširenje postojeće tvornice u Stupinu, stoji u saopćenju objavljenoj na stranici ureda.

Obavijest o početku izgradnje pogona zaprimio je glavni odjel državnog tijela za nadzor gradnje.

U novoj zgradi kompanija planira pokrenuti tri proizvodne linije. Dvije će proizvoditi po 216 tona čokolade u danu, a treća će proizvoditi do 67 tona slatkiša u danu.

# MARS
# RUSIJA
# PROIZVODNJA
