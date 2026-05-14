Cijene plastike udvostručene, troškovi se već prelijevaju na kupce

Cijena granulata polietilena, jedne od najvažnijih sirovina za proizvodnju plastike, udvostručila se u samo dva mjeseca zbog sukoba na Bliskom istoku. Krajem februara 2026. tona LDPE filma, plastičnog materijala koji se koristi za ambalažu i pakiranje, na evropskom tržištu stajala je između 1.050 i 1.180 eura, a krajem aprila cijena je skočila na 2.100 do 2.600 eura po toni.

Zastoj u tranzitu nafte i petrohemijskih proizvoda kroz Hormuški moreuz poremetio je globalne opskrbne lance i pogurao cijene plastike i polimera na najviše nivoe u četiri godine, uz potragu uvoznika za novim dobavljačima i zamjenskim sirovinama, po znatno višim cijenama, upozoravaju analitičari.

Kroz Hormuški moreuz godišnje prolaze petrohemijski proizvodi u vrijednosti od 20 do 25 milijardi dolara, procjenjuje nizozemski Rabobank., što navodi na zaključak da bi dugotrajniji poremećaji mogli prisiliti proizvođače da više troškove prebace na krajnje potrošače.