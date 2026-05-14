SVE SKUPLJE

Cijene plastike udvostručene, troškovi se već prelijevaju na kupce

Zastoj u tranzitu nafte i petrohemijskih proizvoda kroz Hormuški moreuz poremetio je globalne opskrbne lance

Važna sirovina sve skuplja.

N. D.

prije 11 minuta

Cijena granulata polietilena, jedne od najvažnijih sirovina za proizvodnju plastike, udvostručila se u samo dva mjeseca zbog sukoba na Bliskom istoku. Krajem februara 2026. tona LDPE filma, plastičnog materijala koji se koristi za ambalažu i pakiranje, na evropskom tržištu stajala je između 1.050 i 1.180 eura, a krajem aprila cijena je skočila na 2.100 do 2.600 eura po toni.

Zastoj u tranzitu nafte i petrohemijskih proizvoda kroz Hormuški moreuz poremetio je globalne opskrbne lance i pogurao cijene plastike i polimera na najviše nivoe u četiri godine, uz potragu uvoznika za novim dobavljačima i zamjenskim sirovinama, po znatno višim cijenama, upozoravaju analitičari.

Kroz Hormuški moreuz godišnje prolaze petrohemijski proizvodi u vrijednosti od 20 do 25 milijardi dolara, procjenjuje nizozemski Rabobank., što navodi na zaključak da bi dugotrajniji poremećaji mogli prisiliti proizvođače da više troškove prebace na krajnje potrošače.

# BEĆIR SIROVINA
# PLASTIKA
# CIJENA
