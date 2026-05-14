EU uvodi pravilo o "jedinstvenoj karti" za lakša putovanja željeznicom

Evropska komisija predstavila je novi paket mjera usmjeren na temeljitu reformu sistema putovanja željeznicom unutar Evropske unije. Glavni cilj ovih prijedloga je uklanjanje administrativnih i tehničkih prepreka koje trenutno otežavaju planiranje, usporedbu i rezervaciju prekograničnih putovanja. Prema novim pravilima, putnicima će biti omogućeno pronalaženje i kupovina usluga više različitih prijevoznika unutar jedne jedinstvene transakcije.

Trenutni sistem često se opisuje kao rascjepkan, što putnike stavlja u nepovoljan položaj prilikom kombiniranja različitih pružatelja usluga. Uz nova pravila željezničko tržište trebalo bi postati dostupnije te omogućiti neovisnim platformama i samim prijevoznicima da ponude integrirana rješenja za putovanja na velike udaljenosti.

U praksi, koncept "jedinstvene karte" znači da će putnik moći rezervirati cijelo putovanje, bez obzira na broj uključenih prijevoznika, putem platforme po vlastitom izboru. Platforme za izdavanje karata bit će zakonski obavezne prikazivati ponude na neutralan način.

Osim same prodaje karata, Komisija uvodi i stroža pravila o pravednom pristupu tržištu. Operateri sa snažnim tržišnim položajem više neće moći nametati nepoštene ugovorne uvjete manjim kompanijama, čime se potiče tržišno takmičenje. Svi prijevoznici morat će sklapati razumne i nediskriminirajuće sporazume s prodajnim platformama, osiguravajući tako širu dostupnost karata na svim kanalima.