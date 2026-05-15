Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVE POPULARNIJE

Kad je budućnost neizvjesna, zlato ostaje simbol sigurnosti

Investicijsko zlato po nekoliko se ključnih stavki ističe od niza drugih ulaganja

Arhiv

N. D.

prije 1 sat 7 minuta

Ulaganje u zlato sve je popularniji oblik štednje. Glavni uzroci povećane potražnje leže u činjenici da je kupovna moć građana posljednjih je godina sve češće pod udarom. Rastuće nestabilnosti u svijetu kontinuirano potiču inflaciju, što znači da naš novac s vremenom može kupiti sve manje i manje proizvoda i usluga. Upravo iz tog razloga, sve se više građana okreće ulaganju u investicijsko zlato kako bi zaštitili vrijednost svojeg novca od inflacije i ostvarili pozamašnu zaradu.

Investicijsko zlato po nekoliko se ključnih stavki ističe od niza drugih ulaganja. Cijena zlata iskazuje stabilan i kontinuiran dugoročni rast. U posljednjih je dvadeset godina taj rast iznosio 650%, u posljednjih pet godina 165% te gotovo 40% u prethodnih godinu dana. Ograničena ponuda i specifična fizička svojstva zlata glavni su uzroci ovog rastućeg trenda i nema razloga da se on ne nastavi i u budućnosti.

Investicijsko zlato oslobođeno je svih poreza, uključujući PDV, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo njegovom vlasniku, bez obaveze prema državi. Štoviše, zahvaljujući otpornosti zlata na inflaciju i krize, investitor ulaganjem u zlato ostvaruje visok nivo neovisnosti i od finansijskog sistema.

Radi se o visoko likvidnoj standardiziranoj imovini koja se može lagano zamijeniti za novac bilo gdje u svijetu, po približno istom tečaju. Investicijsko zlato dolazi u različitim veličinama, od jednog grama do jednog kilograma, što znači da je dostupno svim ulagačima, kako onima s budžetom od stotinjak eura, tako i onima s milion.

# ZLATO
# IMOVINA
# ULAGANJE
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.