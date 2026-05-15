Kad je budućnost neizvjesna, zlato ostaje simbol sigurnosti

Ulaganje u zlato sve je popularniji oblik štednje. Glavni uzroci povećane potražnje leže u činjenici da je kupovna moć građana posljednjih je godina sve češće pod udarom. Rastuće nestabilnosti u svijetu kontinuirano potiču inflaciju, što znači da naš novac s vremenom može kupiti sve manje i manje proizvoda i usluga. Upravo iz tog razloga, sve se više građana okreće ulaganju u investicijsko zlato kako bi zaštitili vrijednost svojeg novca od inflacije i ostvarili pozamašnu zaradu.

Investicijsko zlato po nekoliko se ključnih stavki ističe od niza drugih ulaganja. Cijena zlata iskazuje stabilan i kontinuiran dugoročni rast. U posljednjih je dvadeset godina taj rast iznosio 650%, u posljednjih pet godina 165% te gotovo 40% u prethodnih godinu dana. Ograničena ponuda i specifična fizička svojstva zlata glavni su uzroci ovog rastućeg trenda i nema razloga da se on ne nastavi i u budućnosti.

Investicijsko zlato oslobođeno je svih poreza, uključujući PDV, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo njegovom vlasniku, bez obaveze prema državi. Štoviše, zahvaljujući otpornosti zlata na inflaciju i krize, investitor ulaganjem u zlato ostvaruje visok nivo neovisnosti i od finansijskog sistema.

Radi se o visoko likvidnoj standardiziranoj imovini koja se može lagano zamijeniti za novac bilo gdje u svijetu, po približno istom tečaju. Investicijsko zlato dolazi u različitim veličinama, od jednog grama do jednog kilograma, što znači da je dostupno svim ulagačima, kako onima s budžetom od stotinjak eura, tako i onima s milion.