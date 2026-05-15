MMF: Rat koji je u toku gura globalnu ekonomiju ka gorem scenariju

Kontinuirani poremećaji povezani sa ratom na Bliskom istoku rizikuju da rezultiraju manjim rastom i većom inflacijom širom svijeta, upozorio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

Najnovije projekcije organizacije, predviđale su globalni rast ograničen na 3,1 posto ove godine zbog sukoba i blokade energetskih tokova u Persijskom zalivu.

MMF je upozorio da globalna ekonomija rizikuje da sklizne ka „gorem“ scenariju ako se rat nastavi.

Portparolka organizacije Džuli Kozak (Julie) rekla je u četvrtak na redovnoj konferenciji za novinare da se zaista ide ka „gorem scenariju“.

- Očekivanja u vezi sa inflacijom za sada ostaju ista u smislu mogućeg pogoršanja, a za finansijske uslove potrebno je prilagođavanje, dodala je ona.