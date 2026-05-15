LOŠA PROGNOZA

MMF: Rat koji je u toku gura globalnu ekonomiju ka gorem scenariju

Za finansijske uslove potrebno je prilagođavanje

N. D.

prije 22 minute

Kontinuirani poremećaji povezani sa ratom na Bliskom istoku rizikuju da rezultiraju manjim rastom i većom inflacijom širom svijeta, upozorio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

Najnovije projekcije organizacije, predviđale su globalni rast ograničen na 3,1 posto ove godine zbog sukoba i blokade energetskih tokova u Persijskom zalivu.

MMF je upozorio da globalna ekonomija rizikuje da sklizne ka „gorem“ scenariju ako se rat nastavi.

Portparolka organizacije Džuli Kozak (Julie) rekla je u četvrtak na redovnoj konferenciji za novinare da se zaista ide ka „gorem scenariju“.

- Očekivanja u vezi sa inflacijom za sada ostaju ista u smislu mogućeg pogoršanja, a za finansijske uslove potrebno je prilagođavanje, dodala je ona.

# MMF
# BLISKI ISTOK
# PROGNOZA
