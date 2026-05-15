Nakon što je priznao milionske gubitke Pretis se ponovo našao na SASE

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ponovo je aktivirano trgovanje dionicama kompanije Pretis d.d. Vogošća nakon što je ovo preduzeće dostavilo godišnji izvještaj o poslovanju za 2025. godinu, čime su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH.

Finansijski izvještaj izazvao je značajan interes javnosti zbog izmijenjenih podataka o poslovanju Pretisa u 2024. godini, koji odstupaju od ranije objavljenih finansijskih rezultata. Uz izvještaj za 2025. godinu objavljene su i korigovane informacije za prethodnu godinu.

Prema ranijim podacima, Pretis je tokom 2024. godine prikazao prihode od 153,8 miliona KM, rashode od 110,9 miliona KM, kao i dobit od oko 38,7 miliona KM.

Ipak, najnoviji finansijski izvještaj donosi znatno drugačije pokazatelje. Navodi se da je kompanija ostvarila prihode od 129,2 miliona KM, dok su rashodi iznosili 162 miliona KM, što je rezultiralo gubitkom od približno 32,9 miliona KM.

Razlika između prethodno prikazane dobiti i sada evidentiranog minusa iznosi oko 70 miliona KM, zbog čega je slučaj izazvao dodatnu pažnju investitora i učesnika na Sarajevskoj berzi.