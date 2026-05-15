Nakon idelane sedmice zlato ipak palo

Tržište zlata danas je zabilježilo snažan dnevni pad nakon dvosedmičnog gotovo neprekidnog rasta. Cijena zlata je pala za oko 2,9 posto, a riječ je o jednom od najvećih jednodnevnih povlačenja u posljednjih nekoliko sedmica.

Takav potez pokazuje da tržište više nije u fazi stabilnog uzlaznog zamaha, nego ulazi u period povećane volatilnosti i osjetljivosti na makroekonomske vijesti.

Protekle sedmice zlato je završilo na vrlo visokih 4.726,85 dolara po unci, zadržavajući se blizu rekordnih nivoa zahvaljujući snažnoj potražnji za sigurnom imovinom. Geopolitičke napetosti, neizvjesnost oko američke monetarne politike i kontinuirana kupovina centralnih banaka posljednjih su mjeseci bili glavni pokretači rasta cijene zlata.

Važnu ulogu u kretanju cijena tokom posljednjih dana imali su i novi podaci o inflaciji u SAD. Američka inflacija u aprilu ponovno je porasla snažnije od očekivanja, što je otvorilo pitanje hoće li američki Fed duže zadržati visoke kamatne stope ili čak ponovno zaoštriti monetarnu politiku. Tržište sada procjenjuje više od 40 posto vjerovatnosti dodatnog povećanja kamata do kraja godine, što je kratkoročno povećalo prinose na obveznice i stvorilo pritisak na zlato.

Ipak, unatoč tom pritisku, zlato je proteklih dana ostalo iznenađujuće stabilno. Upravo je to možda i najvažnija poruka sedmice. Dok bi u ranijim periodima snažniji inflacijski podaci i rast prinosa izazvali znatno veći pad cijene zlata, sada tržište pokazuje mnogo veću otpornost.

Podršku cijenama u proteklim je danima davalo nekoliko ključnih faktora istovremeno – očekivanja blaže monetarne politike, kontinuirana kupovina zlata od strane centralnih banaka te činjenica da investitori sve više zlato posmatraju kao dugoročnu zaštitu od inflacije. Upravo zbog toga ni viši prinosi i mogućnost dužeg perioda visokih kamata zasad nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti uzlazni trend. U posljednjih godinu dana cijena zlata je narasla za oko 42 posto, a u pet godina oko 150 posto.