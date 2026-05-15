Mittal uništio još jednu Željezaru u Italiji

Državni stečajni upravnici čeličane Acciaierie d'Italia traže 7 milijardi eura odštete od bivšeg vlasnika imovine, ArcelorMittala, prema Financial Timesu.

Podnijeli su tužbu milanskom sudu tvrdeći da je bivši vlasnik čeličane u Tarantu, ranije poznate kao Ilva, "loše upravljao".

Prema tužbi, koju je citirao FT, "istraga povjerenika pokazala je da su finansijski disbalansi kompanije rezultat namjerne i precizne strategije, primijenjene tokom dužeg vremenskog perioda, usmjerene na sistematski i jednostrani transfer finansijskih sredstava iz [italijanske] kompanije u njenu matičnu kompaniju."

Vlada je preuzela upravljanje postrojenjem u Tarantu početkom 2024. godine. U decembru 2025. godine, italijanski ministar industrije Adolfo Urso izjavio je da će uprava postrojenja podnijeti tužbu protiv ArcelorMittala za 5 milijardi eura odštete.

Krajem prošlog mjeseca, dva američka investicijska fonda, Bedrock Industries i Flacks Group, podnijela su obavezujuće ponude za Acciaierie d’Italia, koja se nalazi u teškoj situaciji.

Italijanska vlada pokušava spasiti posao, koji smatra strateškom imovinom. Na konferenciji za novinare u januaru 2026. godine, italijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da su pregovori o bivšoj Ilvi počeli, ali da vlada neće preuzimati nikakve obaveze dok ne dobije jasne i provjerene odgovore u vezi s industrijskim planom, nivoom zaposlenosti i sigurnošću okoliša.

- Pregovori su u toku, ali ova vlada ne može odobriti nijedan prijedlog s predatorskim ili oportunističkim namjerama - objasnila je.

U decembru je Flacks Group ponudio simboličan 1 euro za bivšu imovinu Ilve s ciljem razvoja industrijskog projekta usmjerenog na obnavljanje proizvodnje čelika na 4 miliona tona godišnje i zapošljavanje 8.500 radnika. Italijanska vlada će u početku zadržati 40% dionica, koje će Flacks u budućnosti steći za iznos između 500 miliona i 1 milijarde eura.