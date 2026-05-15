POVEĆANJE KAPACITETA

Zaobilaze Hormuški moreuz: UAE ubrzavaju gradnju novog naftovoda

Gugačak je 300 kilometara i trebao bi početi s radom početi 2027.

Gradi se na obali Omanskog zaljeva.

N. D.

prije 22 minute

Ujedinjeni Arapski Emirati namjeravaju ubrzati gradnju novog naftovoda kako bi do iduće godine udvostručili izvozne kapacitete putem luke Fudžaira na obali Omanskog zaljev, saopćio je u petak vladin ured za odnose s javnošću.

Novi naftovod Zapad-istok povezat će s Fudžairom naftne spremnike u luci Džebel Dhana na obali Perzijskog zaljeva i značajno povećati kapacitete koji UAE-u omogućuju zaobilazak Hormuškog moreuza. 

Prema saopćenju državnog ureda za odnose s javnošću, prijestolonasljednik Abu Dhabija, šeik Khaled bin Mohamed bin Zayed, uputio je državnu naftnu kompaniju ADNOC tokom sastanka izvršnog odbora da ubrza projekt.

Naftovod dužine 300 kilometara trenutno je u gradnji i trebao bi početi s radom početi 2027. godine, dodali su iz ureda, ne navodeći rok.

Postojeći emiratski naftovod ADCOP povezuje luku Fudžairu s naftnim i plinskim poljima u regiji Habšan na jugozapadu dijelu UAE. Dnevno može transportirati do 1,8 milijardi barela i pokazao se ključnim u nastojanjima UAE da maksimalno poveća izravni izvoz s obale Omanskog zaljeva.

