Zaobilaze Hormuški moreuz: UAE ubrzavaju gradnju novog naftovoda

Ujedinjeni Arapski Emirati namjeravaju ubrzati gradnju novog naftovoda kako bi do iduće godine udvostručili izvozne kapacitete putem luke Fudžaira na obali Omanskog zaljev, saopćio je u petak vladin ured za odnose s javnošću.

Novi naftovod Zapad-istok povezat će s Fudžairom naftne spremnike u luci Džebel Dhana na obali Perzijskog zaljeva i značajno povećati kapacitete koji UAE-u omogućuju zaobilazak Hormuškog moreuza.

Prema saopćenju državnog ureda za odnose s javnošću, prijestolonasljednik Abu Dhabija, šeik Khaled bin Mohamed bin Zayed, uputio je državnu naftnu kompaniju ADNOC tokom sastanka izvršnog odbora da ubrza projekt.

Naftovod dužine 300 kilometara trenutno je u gradnji i trebao bi početi s radom početi 2027. godine, dodali su iz ureda, ne navodeći rok.

Postojeći emiratski naftovod ADCOP povezuje luku Fudžairu s naftnim i plinskim poljima u regiji Habšan na jugozapadu dijelu UAE. Dnevno može transportirati do 1,8 milijardi barela i pokazao se ključnim u nastojanjima UAE da maksimalno poveća izravni izvoz s obale Omanskog zaljeva.