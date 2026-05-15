Potražnja je odavno postala konstanta: Za uvoz automobila u ovoj godini bh. građani dali 353 miliona KM

Uvoz automobila u Bosnu i Hercegovinu posljednjih godina bilježi stalan rast i predstavlja jedan od najvažnijih segmenata domaćeg tržišta vozila. Građani se i dalje u najvećoj mjeri odlučuju za kupovinu polovnih automobila iz zemalja zapadne Evrope, prije svega zbog pristupačnijih cijena i šire ponude modela. Takav trend dodatno je pojačan nakon pandemijskog perioda, kada je porasla potražnja za ličnim prevozom, ali i interes za ekonomičnija vozila.

Klasični motori

U posljednje vrijeme primjetan je i postepeni rast interesa za hibride i električne automobile, iako vozila s klasičnim motorima i dalje dominiraju tržištem. Sve više kupaca obraća pažnju na potrošnju goriva, troškove održavanja i ekološke standarde, pa se struktura uvoza polako mijenja. Istovremeno, na tržištu se pojavljuje i veći broj vozila kineskih proizvođača, koji pokušavaju osvojiti kupce povoljnijim cijenama i modernijom opremom.

Prema podacima Porezne uprave BiH koje je dobio „Dnevni avaz“, u prva četiri mjeseca ove godine uvezeno je 3.161 novo vozilo i 25.917 polovnih automobila. U poređenju s prva četiri mjeseca prošle godina, radi se o blagom padu uvoza novih, ali i rastu polovnih automobila.

Ukupna vrijednost uvezenih automobila u 2026. je više od 353 miliona KM, a na njih su plaćene dažbine od više od 80 miliona KM.

Luksuzna vozila

Naravno, i segment luksuznih vozila ima svoju klijentelu u našoj zemlji. Najskuplji automobil uvezen u ovoj godini u našu zemlju je Mercedes-AMG GT 63 PRO 4 MATIC s cijenom od 467.999 KM i na njega su plaćene dažbine u iznosu od 79.575,28 KM.

Slijede Porsche-911 TURBO S s cijenom od 416.418,87, Porsche -911 CARRERA 4 GTS 297.540,59 KM, Porsche E-911 CARRERA 4 GTS 279.708,07 KM, Porsche -911 CARRERA 4 GTS 274.621,87 KM, Porsche -911 TARGA 4 GTS 271.094,19 KM, Porsche -911 CARRERA 4S 265.381,76 KM, Mercedes BENZ G-KLASA G450D 258.796,60 KM, Porsche -911 CARRERA 4S 254.865,18 KM, Porsche -911 CARRERA 248.610,57 KM...

Iako se još ne radi o posebno zapaženom broju, ova godina donijela je procentualno veliki rast uvezenih električnih automobila. I dok je zaključno s aprilom 2025. bilo 59 vozila, u ovoj godini ih je za četiri mjeseca uvezeno 120, pa je očekivati da ovo bude rekordna godina u tom segmentu.

Popularni hibridi

Hibridna automobili su sve popularniji i u našoj zemlji, a to potvrđuju i podaci Porezne uprave. U prva četiri mjeseca ove godine uvezeno je 766 novih i 605 polovnih hibridnih vozila.

Poređenja radi, prošle godine je u prva četiri mjeseca u Bosnu i Hercegovinu uvezeno 442 nova i 490 polovnih hibrida.