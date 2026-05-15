Kineska autoindustrija se urušava: Prodaja pala, benzinci nestaju s tržišta

Kinesko tržište automobila u aprilu je zabilježilo snažan pad prodaje, a najveći udar pretrpjeli su automobili na benzinski pogon.

Prema podacima udruženja Kineskog udruženja za osobne automobile (PCA), prodaja osobnih vozila pala je za 21,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, na ukupno 1,4 miliona vozila. Riječ je o najslabijem aprilu još od 2022., kada su stroga zatvaranja zbog pandemije covida paralizirali tržište.

Posebno je dramatičan pad zabilježen kod vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Njihova prodaja srušila se za oko trećinu, što analitičari vide kao ozbiljan znak slabljenja potrošnje u drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Kao jedan od glavnih razloga pada navodi se rast cijena nafte nakon eskalacije sukoba s Iranom.