Tramp u tri mjeseca trgovao vrijednosnicama vrijednim stotine miliona dolara

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u prva tri mjeseca 2026. trgovao je vrijednosnicama velikih američkih kompanija, uključujući Nvidiju, Palantir, Paramount, Boeing, Apple, Metu, Teslu, Visu, Citi, Qualcomm i GE Aerospace, pokazuju regulatorne prijave koje je objavio američki Ured za etiku u vladi.

Prema dokumentima, ukupna vrijednost prijavljenih transakcija kretala se između 211 miliona i 687 miliona dolara. Tačan iznos nije naveden jer se transakcije prijavljuju u vrijednosnim rasponima, a ne u preciznim brojkama.

Objava dolazi u osjetljivom trenutku jer su čelnici niza kompanija čijim se vrijednosnicama trgovalo pratili Trampa na putu u Peking, gdje se američki predsjednik sastao s kineskim predsjednikom.

Među njima su bili i vodeći ljudi kompanija poput Nvidije, Applea, Mete, Vise, Citija, Boeinga, Qualcomma i GE Aerospacea. Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da mu je “čast” što su poslovni lideri dio delegacije, posebno spomenuvši izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga.

Regulatorne prijave pokazuju 15 transakcija povezanih s Nvidijom u prva tri mjeseca godine. Nvidia je jedna od ključnih kompanija u globalnoj utrci za umjetnu inteligenciju, ali i jedna od najosjetljivijih u odnosima SAD i Kine zbog američkih ograničenja izvoza naprednih čipova.

Bijela kuća ranije je tvrdila da Trump osobno ne donosi investicijske odluke, nego da njima upravljaju neovisni finansijski menadžeri.