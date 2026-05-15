Globalne tenzije i rast cijena energenata pritišću tržište kafe: Slijede li nova poskupljenja?

Posljednjih mjeseci globalno tržište suočava se s novim talasom geopolitičkih i energetskih poremećaja koji sve snažnije utiču na cijene energenata, transporta i robe široke potrošnje. Među sektorima koji posebno osjećaju posljedice ovih promjena nalazi se i tržište kafe, čije formiranje cijena u velikoj mjeri zavisi od logistike, energije i stabilnosti međunarodnih lanaca snabdijevanja.

Posebnu pažnju tržišta trenutno izaziva situacija na Bliskom istoku i rastuće tenzije povezane s Hormuškim moreuzom, jednom od najvažnijih energetskih ruta na svijetu. Kroz ovaj moreuz prolazi oko 20% svjetske trgovine naftom i gasom, zbog čega svaki poremećaj ili bezbjednosni rizik u tom regionu izaziva snažne reakcije na globalnom energetskom tržištu.

Usljed novih tenzija između SAD i Irana posljednjih mjeseci zabilježen je rast cijena nafte na svjetskim tržištima, dok stručnjaci upozoravaju da visoke cijene energenata direktno povećavaju troškove transporta, logistike i proizvodnje u velikom broju industrija.

Pritisak dodatno pojačavaju problemi u pomorskom transportu. Zbog bezbjednosnih rizika u Crvenom moru dio brodarskih kompanija i dalje preusmjerava rute oko Rta dobre nade, što produžava vrijeme transporta i povećava troškove dopremanja robe prema Evropi.

Upravo zbog izrazite zavisnosti od međunarodnog transporta i uvoza sirovine, tržište kafe danas veoma brzo reaguje na globalne logističke i energetske poremećaje.

Pored dužih ruta, rastu i troškovi goriva, kontejnerskog prevoza i osiguranja brodova, dok logističke kompanije upozoravaju da globalno tržište i dalje funkcionira pod povećanim pritiskom i neizvjesnošću.

Stručnjaci ističu da krajnja cijena proizvoda danas ne zavisi isključivo od cijene sirovine. Čak i kada dolazi do oscilacija ili stabilizacije berzanskih cijena pojedinih roba, ukupni troškovi dopremanja, logistike, osiguranja i distribucije mogu ostati visoki zbog energetskih i transportnih pritisaka.

Tržište kafe posebno je osjetljivo na takve promjene zbog izrazite zavisnosti od međunarodne trgovine i pomorskog transporta, dok evropsko tržište u velikoj mjeri zavisi od pravaca koji su posljednjih mjeseci pod dodatnim logističkim pritiskom.

Dodatni pritisak stvaraju i klimatski faktori. Nestabilni vremenski uslovi i problemi s prinosima u pojedinim zemljama proizvođačima utiču na dostupnost sirovine i povećavaju volatilnost tržišta.

Rast cijena energenata dodatno utiče i na druge segmente proizvodnje, od đubriva do ambalažnih materijala, pri čemu pojedine vrste ambalaže povezane s derivatima nafte bilježe značajan rast cijena od početka godine.

Ekonomisti upozoravaju da globalno povezana tržišta danas omogućavaju mnogo brže prelivanje poremećaja iz jednog sektora u drugi nego ranije. Upravo zbog toga tema rasta cijena ne može se posmatrati kao izolovan problem jedne kategorije ili industrije, već kao dio šireg globalnog ekonomskog okruženja u kojem energija, logistika i geopolitika imaju sve značajniji utjecaj na svakodnevni život i potrošnju.