Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMAJU SREĆE

Kako mali karipski otok Angvila zarađuje milione

Povećanje prihoda zbog rasta tržišta umjetne inteligencije

Angvila: Odlični prihodi. Društvene mreže

N. D.

prije 1 sat 20 minuta

Karipski otok Angvila posljednjih je godina zabilježio dramatično povećanje prihoda zbog rasta tržišta umjetne inteligencije. 

Međutim, sama Angvila nema velikih startupa u području umjetne inteligencije, svi prihodi dolaze od prodaje domena.

Angvila je samoupravni teritorij pod formalnim suverenitetom Ujedinjenog Kraljevstva, koji se sastoji od istoimenog otoka, površine 91 kvadratni kilometar (otprilike 10 puta manje od Moskve, primjerice), i desetak drugih sitnih otoka. 

Angvila ima 18.000 stanovnika. Angvilina vršna domena je ai (kratica za otok Anguilla). Na engleskom jeziku ista kratica označava umjetnu inteligenciju (AI). Zbog toga desetine hiljada kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom registriraju web stranice u zoni Angvile, javlja BBC. 

Dok je krajem 2022. u .ai zoni bilo registrirano nešto više od 100.000 domena, do sredine 2023. već ih je bilo preko 350.000, a do sredine 2025. preko 850.000. Njihov broj sada je premašio 1,2 miliona, rastući za nekoliko hiljada dnevno. Angvila je 2025. godine zaradila preko 85 miliona dolara od prodaje domena. Godinu prije ta je brojka iznosila 39 miliona dolara, a primjerice 2022. – prije nego što je tržište umjetne inteligencije eksplodiralo – iznosila je samo 7,7 miliona dolara.

# OTOK
# ZARADA
# ANGVILA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.