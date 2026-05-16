U ovoj evropskoj zemlji prosječna plata iznosi 8.249 eura: Evo koje radnike traže

Lihtenštajn, mala evropska država između Austrije i Švajcarske, našao se na vrhu liste najisplativijih destinacija za preseljenje zahvaljujući prosječnoj neto plati od čak 8.249 eura i visokom životnom standardu.

Indeks preseljenja bez poreza, odnosno Tax-Free Relocation Index, rang-lista je kompanije William Russell koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak, prenosi Pun kufer.

Prilikom izrade indeksa uzimaju se u obzir prosječne plate u državi, troškovi stanovanja i poreske stope. Namijenjen je pojedincima koji traže finansijski najpovoljnija mjesta za život i rad.

Odlično mjesto za preseljenje

Ako želite visoka primanja i relativno niske troškove života u odnosu na zaradu, Lihtenštajn je odlično mjesto za preseljenje u Evropi. Barem tako tvrdi ovaj indeks.

Ograničen broj dozvola za boravak

Treba uzeti u obzir da Lihtenštajn, zbog ograničenog prostora i broja stanovnika, izdaje ograničen broj dozvola za boravak. Najlakše ih je dobiti ukoliko pronađete poslodavca direktno u toj zemlji. Najtraženiji poslovi su u IT sektoru, finansijama, inženjerstvu i medicini.