Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VISOKA PRIMANJA

U ovoj evropskoj zemlji prosječna plata iznosi 8.249 eura: Evo koje radnike traže

Ako želite imati velike plaće te relativno niske troškove života u odnosu na primanja, ova je zemlja odlično mjesto za preseljenje u Evropi

Lihtenštajn. Balans.co.ba

M. Až.

prije 56 minuta

Lihtenštajn, mala evropska država između Austrije i Švajcarske, našao se na vrhu liste najisplativijih destinacija za preseljenje zahvaljujući prosječnoj neto plati od čak 8.249 eura i visokom životnom standardu.

Indeks preseljenja bez poreza, odnosno Tax-Free Relocation Index, rang-lista je kompanije William Russell koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak, prenosi Pun kufer.

Prilikom izrade indeksa uzimaju se u obzir prosječne plate u državi, troškovi stanovanja i poreske stope. Namijenjen je pojedincima koji traže finansijski najpovoljnija mjesta za život i rad.

Odlično mjesto za preseljenje

Ako želite visoka primanja i relativno niske troškove života u odnosu na zaradu, Lihtenštajn je odlično mjesto za preseljenje u Evropi. Barem tako tvrdi ovaj indeks.

Stanovnici ove male države smještene između Austrije i Švajcarske imaju prosječnu neto platu od 8.249 evra.

Ograničen broj dozvola za boravak

Treba uzeti u obzir da Lihtenštajn, zbog ograničenog prostora i broja stanovnika, izdaje ograničen broj dozvola za boravak. Najlakše ih je dobiti ukoliko pronađete poslodavca direktno u toj zemlji. Najtraženiji poslovi su u IT sektoru, finansijama, inženjerstvu i medicini.

Ipak, treba imati u vidu da je riječ o veoma maloj zemlji sa svega 40.000 stanovnika, u kojoj čak 70 odsto radne snage čine strani državljani – najviše iz Njemačke, Austrije i Švajcarske.

Netaknuta priroda

Lihtenštajn se može pohvaliti stabilnom ekonomijom usko povezanom sa Švicarskom, visokim životnim standardom i velikim nivoom bezbjednosti – kriminal je ovdje gotovo nepoznat pojam. Osim toga, ova državica ima i prelijepu netaknutu prirodu, jer se nalazi u dolini rijeke Rajne u Alpima.

# EVROPA
# LIHTENŠTAJN
# PLATA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.