Most preko Neretve: Čapljina kreće u veliki infrastrukturni projekt vrijedan 11 miliona KM

Nakon višegodišnjih najava i pripremnih aktivnosti, Grad Čapljina je zvanično pokrenuo postupak javne nabavke za izgradnju novog mosta preko rijeke Neretve, koji će biti građen na mjestu postojećeg starog mosta, uz rekonstrukciju saobraćajnice Tasovčići – Čapljina.

Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko decenija, kojim bi se trebala unaprijediti i rasteretiti saobraćajna veza između ovog dijela grada i centra Čapljine.

Vrijednost projekta

Vrijednost projekta procijenjena je na oko 9,8 miliona KM bez PDV-a, odnosno 11,46 miliona KM sa PDV-om. Tender će biti proveden kroz otvoreni postupak i e-aukciju, a ponude se mogu dostaviti do 7. jula 2026. godine do 10 sati.

Projektom je planirana izgradnja novog mosta preko glavnog toka Neretve, kao i obnova pristupne ceste na relaciji Tasovčići – Čapljina. Novi most će imati dvije saobraćajne trake, širinu kolovoza od osam metara te pješačke staze, čime će se poboljšati sigurnost i protočnost saobraćaja.

Važna veza

Most će biti važna veza magistralne ceste M-17 s gradskim centrom, pa se očekuje da će značajno uticati na svakodnevni saobraćaj u Čapljini. Osim funkcionalnog aspekta, projekat ima i urbanistički značaj, jer bi trebao doprinijeti uređenju prostora uz Neretvu i boljoj povezanosti grada s riječnim područjem.

Projekt je ranije dobio i finansijsku podršku Vlade Republike Hrvatske u iznosu od pet miliona eura, od čega su četiri miliona namijenjena za most, a jedan milion za pristupne ceste.

Sporazum o pomoći potpisali su potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te gradonačelnica Čapljine Iva Raguž, uz prisustvo federalne ministrice prometa i komunikacija Andrijane Katić.