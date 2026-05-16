TEŠKA REALNOST GRAĐANA

Građani u FBiH biraju između hrane, režija i lijekova: Za život četveročlane porodice potrebno 3.340 KM

Situacija je još teža kada se uzme u obzir minimalna plata od 1.027 KM, koja pokriva tek oko trećinu osnovne sindikalne korpe

Troškovi daleko veći od prosječne plate. Screenshot

Z. V.

prije 42 minute

Život u Bosni i Hercegovini iz mjeseca u mjesec postaje sve skuplji, dok najnoviji podaci Saveza samostalnih sindikata BiH ponovo otvaraju pitanje kako prosječne porodice uspijevaju pokriti osnovne troškove života.

Prema sindikalnim proračunima, potrošačka korpa za april 2026. godine iznosila je 3.340,70 KM, dok je prosječna plata u Federaciji BiH oko 1.643 KM. To znači da jedna prosječna plata ne pokriva ni polovinu mjesečnih potreba četveročlane porodice.

Situacija je još teža kada se uzme u obzir minimalna plata od 1.027 KM, koja pokriva tek oko trećinu osnovne sindikalne korpe.

Iza statistike stoji svakodnevica građana koji pažljivo planiraju svaki trošak, odgađaju kupovine, smanjuju izdatke za hranu i često izbjegavaju ljekarske preglede kako bi mogli platiti račune.

Najveći dio kućnog budžeta odlazi na hranu, zatim na stanovanje i komunalne usluge, dok se ostatak troši na obrazovanje djece, odjeću, obuću i osnovne higijenske potrebe.

U praksi, mnoge porodice funkcionišu tako da dvije zaposlene osobe rade cijeli mjesec, ali i dalje nisu sigurne hoće li uspjeti pokriti sve troškove bez dodatnog zaduživanja.

Iako zvanične statistike govore o ekonomskom napretku i rastu plata, građani u svakodnevnom životu u prodavnicama i pri plaćanju računa osjećaju potpuno drugačiju realnost.

Sindikalna korpa pritom prikazuje samo osnovne životne troškove, bez luksuza, putovanja ili štednje, što znači da veliki broj porodica živi ispod nivoa dostojnog i sigurnog života.

# TROŠKOVI
# POTROŠAČKA KORPA
# BIH
