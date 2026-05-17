ZBOG GLOBALNE SITUACIJE

Njemački automobilski gigant ulazi u vojnu industriju: Mercedesa spreman za proizvodnju oružja

Svijet je postao još više nepredvidiv i zato Europa mora proširiti svoj odbrambeni profil, rekao je Kelenijus

prije 1 sat 39 minuta

Kompanija Mercedes-Benz razmatra mogućnost širenja poslovanja na vojnu industriju, upozoravajući da je globalna sigurnosna situacija sve neizvjesnija. 

- Svijet je postao još više nepredvidiv i zato Europa mora proširiti svoj odbrambeni profil. Mi smo spremni ako možemo u tom procesu odigrati pozitivnu ulogu - rekao je predsjednik uprave Mercedes Benza Ole Kelenijus (Ole Källenius) u razgovoru za dnevnik Wall Street Journal.

Kelenijus smatra da automobilska industrija, zahvaljujući iskustvu u proizvodnji preciznih i visokokvalitetnih sistema, ima potencijal i za proizvodnju vojne opreme. Ipak, naglasio je da bi osnovna djelatnost kompanije i dalje ostala proizvodnja automobila, dok bi vojni sektor predstavljao dodatni poslovni pravac.

On je podsjetio da Mercedes već godinama sarađuje s vojskom kroz različite verzije modela G-klase koje se koriste kao vojna vozila u brojnim zemljama i u okviru aktivnosti NATO.

Slične planove ranije je najavio i Volkswagen. Njemački mediji navode da bi pogon u Osnabruku mogao preuzeti izraelska kompanija Rafael Advanced Defense Systems radi proizvodnje dijelova za protivraketni sistem Iron Dome.

Predsjednik uprave Volkswagena Oliver Blume također je najavio veći angažman kompanije u sektoru vojnih transportnih vozila. Njemačka autoindustrija posljednjih godina suočava se s padom potražnje, zatvaranjem pogona i mogućim otpuštanjima radnika.

