Nakon milionskih gubitaka: Miškovićeva firma u Sarajevu dobila novog suvlasnika

Nakon što je sarajevska kompanija Ananas d.o.o. zabilježila višemilionske gubitke, došlo je i do promjene u vlasničkoj strukturi firme koja posluje u okviru poslovnog sistema srbijanskog biznismena Miroslava Miškovića.

Prema najnovijim podacima iz sudskog registra, manjinski udio u kompaniji sada posjeduje i direktor firme Erol Ferović, piše BiznisInfo.ba.

Većinski vlasnik kompanije i dalje je beogradska firma ANANAS E-COMMERCE d.o.o., koja posluje u okviru Delta Holdinga Miroslava Miškovića.

Direktor postao suvlasnik

Prema dostupnim podacima, kompanija iz Beograda i dalje drži većinski dio kapitala firme u Sarajevu, dok je manji udio prenesen na Ferovića, koji obavlja funkciju direktora kompanije.

Ukupan kapital firme iznosi nešto više od 4,12 miliona KM, od čega je oko 6.200 KM sada registrovano na ime direktora kompanije.

Promjena nije velika u finansijskom smislu, ali je zanimljiva jer dolazi nakon veoma loših poslovnih rezultata firme u Bosni i Hercegovini.

Firma gomila gubitke

Podsjetimo, BiznisInfo.ba je nedavno objavio da je kompanija Ananas d.o.o. Sarajevo u 2025. godini ostvarila prihode manje od milion KM, dok je gubitak iznosio gotovo šest miliona KM.

I godinu ranije firma je poslovala s velikim minusom, pa je ukupan akumulirani gubitak veoma brzo značajno porastao.

Platforma Ananas ranije je predstavljena kao veliki regionalni marketplace projekat i svojevrsni “balkanski Amazon”, ali dosadašnji rezultati na tržištu BiH nisu opravdali velika očekivanja.

Šta bi mogao biti razlog promjene

Za sada nema zvaničnog objašnjenja zašto je dio vlasništva prenesen na direktora kompanije. Ipak, ovakvi potezi nisu neuobičajeni u poslovnoj praksi i mogu imati više razloga.

Jedan od mogućih motiva jeste jače vezivanje lokalnog menadžmenta za poslovanje kompanije i davanje većeg nivoa odgovornosti upravi na tržištu BiH.

Također, moguće je da se radi o dijelu šire reorganizacije poslovanja ili pripremi za novu fazu razvoja kompanije nakon slabih rezultata u prve dvije godine rada.

Odsutali od investicije na Stupu

Za sada nema indicija da se Delta Holding ili Miroslav Mišković povlače iz poslovanja u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da beogradska kompanija i dalje ostaje uvjerljivo najveći vlasnik firme u Sarajevu.

Podsjetimo da Delta Holding u BiH posjeduje i tržni centar Delta Planet Banjaluka, dok je ranije Mišković odustao od velike investicije u izgradnju šoping centra i stambenog kompleksa na području Stupa u Sarajevu.