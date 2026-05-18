Amerika i Kina smanjuju carine i obnavljaju trgovinsku saradnju: U fokusu meso

Nakon sastanka Donalda Trampa (Trumpa) i Si Đipinga (Xi Jinpinga) u Pekingu, Kina je pristala povećati uvoz američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući govedinu i perad.

Iz Bijele kuće saopćeno je da bi Kina tokom 2026. godine trebala kupovati američku poljoprivrednu robu u vrijednosti od 17 milijardi dolara godišnje, a isti nivo trgovine planiran je i za 2027. i 2028. godinu.

Dogovor uključuje ponovno otvaranje kineskog tržišta za američku govedinu, kao i nastavak uvoza peradi iz saveznih država koje je američko Ministarstvo poljoprivrede proglasilo područjima bez ptičje gripe.

Ovaj sporazum dolazi nakon velikog pada kineskog uvoza američkih poljoprivrednih proizvoda. Nakon rekordnih 38 milijardi dolara iz 2022. godine, vrijednost uvoza je prema podacima USDA pala na osam milijardi dolara u 2025. godini. Posebno je zabilježen pad kupovine soje, koja je sa skoro 18 milijardi dolara pala na tri milijarde.

Iako još nije poznato koliko će Kina dodatno kupovati soje, upravo je taj sektor bio među najvećim gubitnicima trgovinskog sukoba između dvije zemlje. Sporazum se nadovezuje na trgovinsko primirje iz oktobra, kada je Peking pristao obnoviti kupovinu američke soje.

Prema ranijim podacima, Kina se obavezala na kupovinu 12 miliona metričkih tona soje u tekućoj marketinškoj godini te po 25 miliona tona godišnje u naredne tri godine. USDA navodi da su SAD do 7. maja već izvezle 10,9 miliona tona soje u Kinu.

Dvije države najavile su i dodatno širenje trgovinske saradnje kroz uzajamno smanjenje carina na određene proizvode. Kinesko ministarstvo trgovine poručilo je da će raditi na uklanjanju prepreka za pristup tržištu poljoprivrednih proizvoda, dok će Vašington (Washington) razmotriti kineske primjedbe koje se odnose na mliječne proizvode, morsku hranu, izvoz bonsaija i status pokrajine Šandong (Shandong) kao područja bez ptičje gripe.

Iz Bijele kuće navode da će stotine američkih pogona za preradu govedine, uključujući kompanije Tajson Fuds (Tyson Foods) i Karlig (Cargill), ponovo dobiti mogućnost izvoza u Kinu, iako Peking još nije službeno potvrdio sve detalje sporazuma.