U BiH za četiri mjeseca prikupljeno više od 8,5 milijardi KM javnih prihoda

U prva četiri mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini prikupljeno je više od 8,5 milijardi KM javnih prihoda, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Porezne uprave FBiH i Poreske uprave Republike Srpske.

Prema dostupnim podacima, UIO BiH prikupila je gotovo četiri milijarde KM indirektnih poreza, dok je u Republici Srpskoj zabilježen rast naplate od 11 posto. Istovremeno, Federacija BiH evidentirala je blagi pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine.

Iz UIO BiH saopćeno je da su prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2026. godine iznosili tri milijarde i 965 miliona KM, što je za 216 miliona KM ili 5,77 posto više nego u istom periodu 2025. godine.

- Uprava je u prva četiri mjeseca 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 701 milion KM. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za prva četiri mjeseca 2026. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su tri milijarde i 264 miliona KM i veći su za 8,4 posto u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za prva četiri mjeseca 2025. godine - navedeno je iz UIO BiH.

Tokom aprila ove godine prikupljena je milijarda i 45 miliona KM indirektnih poreza, što predstavlja rast od 47 miliona KM ili 4,73 posto u odnosu na april prošle godine.

Federaciji BiH sa jedinstvenog računa pripalo je milijardu i 792 miliona KM, Republici Srpskoj milijarda i četiri miliona KM, dok je Brčko distrikt dobio 101 milion KM.